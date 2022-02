Kater Leo heeft kattenaids, maar is toch op zoek naar een nieuwe thuis

In het Ieperse dierenasiel hoopt vrijwilliger An-Sofie Depoorter, die zich buigt over de adoptie van binnengebrachte katten, alsnog een huisje te vinden voor kater Leo. Leo is wellicht 10 jaar oud en heeft kattenaids, maar is heel lief en speelt nog volop. “Het zou de eerste keer zijn dat een van onze poezen geen nieuw nest zou vinden, wat heel jammer zou zijn”, zucht An-Sofie. “In 2021 hebben wij ruim 300 poezen laten adopteren, merendeel kittens.”

“Leo is bij ons binnengekomen na een sterfgeval”, zegt vrijwilliger An-Sofie Depoorter (39) uit Dikkebus. “Als iemand een kat naar hier brengt, dan kijken we of het dier gechipt en medisch oké is. Daarna plaatsen we de poes op onze Facebookpagina met de oproep naar een nieuw baasje.”

“Tot onze verbazing kregen we een berichtje van een vrouw uit Ieper die Leo herkende als haar kat. Volgens de dame was ze het diertje al 2 jaar kwijt. Ze stuurde ons een foto om te vergelijken en het bleek inderdaad haar kat te zijn. Ze bracht een bezoek aan Leo en was heel geëmotioneerd. De vrouw heeft ondertussen 2 kindjes en kon Leo – die eigenlijk Louis heet, hoorden we van die mevrouw – niet meer bij haar in huis nemen.”

Zwerver

De vrouw adopteerde Leo in 2017 in Gent. De kat zou zijn geboren in 2012, maar 100 procent zeker is dat niet. Leo had toen blijkbaar al een zwaar zwerversbestaan achter zich, want hij was een paar tanden kwijt. In Ieper had hij enkele goede jaren, tot hij op een bepaald moment niet meer naar huis kwam.

“Leo was gechipt, maar op de plaats waar de chip zou moesten zitten, hebben wij deze in het asiel niet meteen teruggevonden”, aldus An-Sofie. Via een grondiger onderzoek bij onze dierenarts werd de chip toch teruggevonden

“De mensen die de kat in huis namen, deden wellicht de moeite niet om naar de dierenarts te gaan om de chip te controleren. Ofwel deden ze dat wel, of ze vonden toen al niets meer terug. Die vrouw heeft nog hard gezocht naar haar dier en nu blijkt dat de kat niet ver uit haar buurt was, maar slechts enkele straten verder.”

Ongeneeselijk

De voormalige eigenares merkte op dat Leo kattenaids heeft. Kattenaids (felien immunodeficiëntievirus of FIV) kan je vergelijken met HIV bij de mens en ondermijnt het immuunsysteem van het dier. Daardoor is hij meer vatbaar voor infecties dan gezonde katten. Hij heeft wat verzorging nodig aan de oogjes door extra traanuitvloei. De ziekte is helaas niet te genezen, maar een kat kan er wel mee leven. FIV is niet besmettelijk voor mensen, enkel voor andere katten. Het virus wordt vooral doorgegeven door bijtwonden.

Het feit dat Leo kattenaids heeft, kent gevolgen voor wie de poes in huis neemt. “Hij mag niet bij soortgenoten en hij mag ook niet buiten, want het is besmettelijk”, zegt An-Sofie. Leo speelt nog steeds graag, ondanks zijn leeftijd en hij is ontzettend lief. We zoeken dus iemand die geen andere katten of honden heeft, in een rustig huisje zonder kinderen. Wie interesse heeft kan ons een mail sturen via kat@dierenasielieper.be met gsm-nummer en thuissituatie. Leo is nu al enkele weken bij ons, het zou de eerste keer in onze geschiedenis zijn dat we geen nieuw huisje vinden voor een binnengebrachte kat.”

Laat je kat chippen!

An-Sofie doet nog een oproep om katten te laten chippen. “Ook als je een kat vindt moet je de chip laten lezen bij de dierenarts zodat de eigenaar wordt teruggevonden. Ook als bijvoorbeeld een kat het slachtoffer is van een verkeersongeval en het niet overleefd, kan via de chip het baasje op de hoogte worden gebracht. Zo weet die, ook bij slecht nieuws, wat er met zijn dier is gebeurd.”