Kater Johnny wil niets liever dan aandacht

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje. Deze week gingen we langs bij Dierenasiel De Leiestreek in Zwevegem. Zij zoeken een thuis voor Johnny (3). Een kater met een apart karakter.

Johnny kwam meer dan een half jaar geleden in het dierenasiel terecht na een inbeslagname. “Zijn verleden blijft voor ons een vraagteken”, aldus medewerker Gaëlle Pannecoucke.

“Maar we weten wel dat hij hier beland is met een rugzakje. Zowel mensen als dieren moeten zich aan zijn regels houden. Misschien is hij vroeger wat te veel verwend geweest. (lacht) Maar eigenlijk verdient hij dat ook.”

Hoogtewerker

Johnny maakt niet alleen zijn eigen verblijf graag onveilig, hij houdt ook de vrijwilligers van het asiel geregeld gezelschap aan het onthaal. “Geen enkel obstakel is hem te hoog. Het liefst inspecteert hij alles van bovenaf”, aldus Gaëlle.

“Hij is bovendien erg slim. Als hij naar zijn zin te weinig aandacht krijgt, springt hij op de lichtknop en doet hij zo het licht uit. Maar het kan ook zo’n lieverd zijn. Eens je zijn karakter kan lezen, komt hij zeer graag knuffelen. Johnny heeft veel ruimte nodig om zijn energie kwijt te kunnen en wil dus in zijn nieuwe thuis graag binnen en buiten spelen”, besluit Gaëlle.