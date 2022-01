Kater Floris al vijfde slachtoffer van vergiftiging: “Er is hier een kattenhater aan het werk”

In Ettelgem is blijkbaar een kattenhater aan het werk. De gecastreerde kater Floris van Lynn De Schryver en Steven Stieperaere uit de Dorpsstraat is het vijfde slachtoffer van rattenvergif. “Hij is een sociale kat, heel tam en gaat naar iedereen. Hij moet het gif in voeding gekregen hebben”, zegt baasje Lynn.

“Het gerucht dat iemand uit de buurt rattenvergif mengt in een lekker brokje voor katten, doet al een tijdje de ronde. Je zou kunnen denken aan iemand met vogels of een duivenliefhebber, maar die zijn er in de nabijheid niet”, vertelt Lynn De Schryver uit de Dorpsstraat. Het is in die omgeving, ook in de Schoolstraat, dat katten vergiftigd worden. Floris, de kater van Lynn en haar man Steven Stieperaere, is al het vijfde slachtoffer.

Hoge dosis

“We zagen vorige woensdag dat er iets mis was met Floris. Hij was een tijdje buiten geweest en wilde daarna niet meer eten of drinken. ’s Anderendaags zijn we met hem naar de dierenarts gegaan. Uit onderzoek bleek dat onze poes een hoge dosis rattenvergif gekregen had. Floris werd opgenomen bij de dierenarts, kreeg meteen een infuus om niet uit te drogen en de nodige medicatie. Sinds maandag 24 januari is hij weer thuis, nog niet helemaal hersteld, maar op de goede weg. Met onze verzorging en op tijd zijn medicatie toedienen komt het wel in orde. Maar de schrik om hem nog buiten te laten zit er zeker in”, zegt Lynn.

Klacht bij politie

Om kattenbaasjes in de buurt te verwittigen, zette Lynn het verhaal van Floris op Facebook. “We hebben ook een klacht ingediend bij de politie en bij de dierenbescherming. Ik ben er echt het hart van in te weten dat hier een kattenhater woont”, besluit het baasje van Floris. (LIN)