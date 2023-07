Kater Filou plots terug na twee maanden vermist te zijn: “We dachten aan een dierenbeul”

Twee maanden gaf kater Filou geen teken van leven, tot hij plots begin deze week weer door de deur stond bij Axelie Schottey en haar gezin. “Dit hadden we niet meer verwacht. We zijn erg blij natuurlijk. Hoewel ik denk dat er hier in de buurt iets meer aan de hand is.”

De 13 jaar oude kater Filou verdween twee maanden geleden. “We wonen op de Hemelhoek in Ledegem”, vertelt baasje Axelie. “We lieten Filou even buiten en normaal gezien komt hij dan direct terug naar huis. Maar twee maanden geleden bleef hij weg.”

Facebook

Axelie plaatste de afgelopen weken verschillende oproepen op Facebook om haar geliefde huisdier terug te vinden. “Zonder veel succes. Niemand had Filou opgemerkt”, zegt ze. Het gezin liet de moed zakken en legde zich erbij neer dat Filou neer meer zou terugkeren.

Tot Filou begin deze week plots ’s morgens vroeg voor de deur stond. Het gezin sloot hun geliefde kater terug in de armen. “Hij is vermagerd, maar niet zo erg veel voor een kat die twee maanden van huis is”, zegt Axelie. “Maar we hadden niet verwacht hem ooit nog terug te zien, dus is iedereen hier erg blij.”

Dierenbeul

En Filou zelf voelt zich al terug helemaal thuis, alsof hij nooit weggeweest is. Toch maakt Axelie zich zorgen. “Er zijn de laatste tijd wel opvallend veel katten verdwenen in de buurt”, zegt ze enigszins achterdochtig. “We hebben al gedacht aan een dierenbeul, maar wie dat dan zo moeten zijn of waarom weten we niet. En intussen is Filou natuurlijk terug thuis.”