Kat reist stiekem mee van Lokeren naar Plopsaland in De Panne en overleeft er een week

Een 18-jarige kat uit Lokeren, Flosh raakte op 11 juli verzeild in Plopsaland toen zijn baasjes een uitstapje gepland hadden naar het attractiepark op 120 kilometer van hun woning. Het diertje, dat vermoedelijk meereisde via de motorkap, was een week lang vermist.

Het opmerkelijke verhaal start op 11 juli als het gezin zoals elk jaar naar Plopsaland trekt op de verjaardag van zoon Maxim (10). “Toen mijn vrouw en zoon uitstapten wees Maxim al naar een poes op de parking die verdacht veel leek op onze poes Flosh. Mijn vrouw ging eens kijken en de gelijkenis was er zeker, maar het kon onze poes niet zijn natuurlijk want we waren zo ver van huis”, begint Thomas Kowalczyk.

“Mijn vrouw besteedde er verder geen aandacht meer aan tot ’s avonds bleek dat onze poes niet naar huis kwam. Dat was op zich al vreemd wat het is al een oud beestje en ze gaat niet zo vaak meer buiten en al zeker niet ver. Het kwam toen al al lachend al eens ter sprake dat Maxim dacht dat hij onze kat had gezien in Adinkerke.”

De kat kwam ook dinsdag niet thuis en toen ze woensdag nog niet terug was besloot Thomas na zijn werk in Brussel door te rijden naar de kust.

Vriendelijke medewerkers

“Het verhaal bleef in mijn hoofd spoken ik wilde toch eens gaan kijken of ik Flosh niet kon vinden op de parking. Ik vond haar niet, maar een parkeerwachter had de kat een uur voordien nog gezien. Ik dacht eerst, dat kan toch niet, maar ben toch hulp gaan vragen in het onthaal van Plopsaland. Ze zijn mij meteen komen helpen met een schepnet mee, maar zonder resultaat.”

Thomas, die nog altijd verbaasd is over hoe vriendelijk de medewerkers van Plopsaland doorheen zijn hele zoektocht waren, keert die avond terug naar huis zonder kat. “Mijn hoofd bleef maar malen, want hoe kon onze kat hier in godsnaam belanden. We waren totaal niet zeker, maar ik kon het ook niet uitsluiten. Ik ben daarom op donderdag teruggereden en ik mocht na sluitingstijd in het park om te zoeken.”

Dubbelganger?

“In Plopsaland werd al het personeel ook op de hoogte gebracht om uit te kijken naar de kat.” Die avond ziet Thomas een kat lopen die lijkt op Flosh, maar hij kan de kat niet vangen.

“Vrijdag leek het er dan op dat het waarschijnlijk om een dubbelganger ging. Ik had met enkele mensen gesproken en het verhaal leek uiteindelijk te zot voor woorden. In de auto waren geen sporen te zien dat Flosh er in gelegen had en ze weent ook altijd in de auto, dat zou mijn vrouw toch moeten gehoord hebben?”

Niet meer mee bezig

Op zaterdag rijdt Thomas nog één keer naar De Panne om de bench die hij er had achtergelaten op te halen. “We hadden het eigenlijk al opgegeven en gingen er van uit dat de poes zich afgezonderd had om ergens te sterven. Op zondag waren we er niet echt meer mee bezig en op maandag waren we ons volop aan het voorbereiden om de dag erna op reis te vertrekken.”

“Die avond zaten we nog even op ons terras en waren aan het mijmeren over Flosh toen mijn vrouw verschillende gemiste telefoontjes had. We vonden het maar vreemd want wie belt er nu midden in de nacht? Ik besliste om toch terug te bellen en het bleek om het animatieteam van Plopsa te gaan, ze hadden onze kat gevonden.”

Alleen wat vermagerd

Ze videobellen met elkaar en Thomas herkent meteen zijn kat aan de kap in de oren. Hij springt in de auto en rijdt nog maar eens naar zee. “Het is een ongelofelijk wonder dat ze na een week gezond en wel gevonden werd op 120 kilometer van huis. We zijn er nog mee naar de dierenarts geweest en Flosh stelde het verrassend goed en is enkel wat vermagerd.”

Thomas kan nog altijd niet geloven wat er allemaal gebeurd is. “Er zijn zoveel factoren die meespelen in dit verhaal. Ik ben vooral enorm dankbaar voor alle mensen die met ons meegeleefd hebben en mee gezocht hebben. Het is echt een wonder dat het animatieteam Flosh heeft opgepakt en ons contacteerde net voor we op reis vertrokken.”

Er blijft wel één mysterie over, hoe kwam Flosh aan zee terecht? “We denken ze onder de motorkap is gekropen. Het kan bijna niet anders. We zijn alleszins heel blij dat ze terug thuis is.”