Kasteelpark nodigt uit tot ‘Kunst in het Kasteel’: “Deze locatie toont nu de multifunctionaliteit van het gebouw”

Het vernieuwde kasteelpark Ter Borcht in Meulebeke kreeg afgelopen weekend een feestelijke opening met het project ‘Kunst in het Kasteel’, in een samenwerking met Toerisme Leiestreek.

Op vrijdag 26 augustus vond de officiële opening plaats. “Ik ben terecht fier jullie hier in dit schitterend decor te ontmoeten”, zei burgemeester Dirk Verwilst. “Het kasteel, dat al een geschiedenis van 800 jaar mag schrijven, is een kunstwerk op zich. Nu toont deze locatie de multifunctionaliteit van het gebouw.”

Toelichting van het project kasteelpark kwam er van schepen Danny Bossuyt en gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe. Curator Toerisme Leiestreek José Sintobin en schepen Anneke Dejonghe stelden ‘Kunst in het Kasteel’ in een verhelderend daglicht.

Tentoonstelling

Acht hedendaagse kunstenaars stellen er hun werk tentoon. Wilfried Jacops kapt marmeren beelden en sculpturen in hardsteen die spreken over het ontstaan, het groeien, het geboren worden vanuit de kiemvorm. Denis De Gloire pakt uit met een overzichtstentoonstelling van zijn internationaal gewaardeerd oeuvre in een explosief kleurenpalet. Kobe bekoort in eenvoud en schoonheid in zijn sculpturen met blijheid, verbondenheid en liefde als leidmotief.

Bij Steven Vermeulen, Meulebekenaar in hart en nieren, is kunst een groeiproces, een ontdekkingstocht om uiteindelijk het doel te bereiken. Met Kichou ontmoeten we een bezielde kunstenaar die zich uitleeft in figuratieve schilderijen en metaalconstructies. Christine Vanhove treedt aan met een keramische sculpturencollectie met als centraal thema de verbondenheid tussen mensen.

Glaskunst Dereuck dompelt de bewonderaar onder in een wereld vol kleur en licht. Jozef Decruy, tot slot, weet te boeien met portretten met pakkende expressies, gecreëerd met recyclagematerialen. (LB)

‘Kunst in het kasteel’ is nog te bezichtigen op zondag 4 september van 14 tot 18 uur en op zondag 11 september van 10 tot 18 uur in de Ter Borchtlaan 27 in Meulebeke. Parkeren kan in de Ter Borchtlaan.