Kasteelhoeve bij Kasteel Forreist in Brugge wint Onroerenderfgoedprijs 2023

De Kasteelhoeve bij Kasteel Forreist in Brugge heeft de Onroerenderfgoedprijs 2023 gewonnen. De eigenaars kregen de prijs vrijdagavond uit handen van Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Mathias Diependaele (N-VA).

De Kasteelhoeve bij Kasteel Forreist in Brugge werd in 2014 gekocht door Pieter en Marit. Het domein was op dat moment bijna volledig overwoekerd en herleid tot ruïnes. De nieuwe eigenaars maakten er een cohousingproject van, met maximale aandacht voor de erfgoedwaarde, integratie van nieuwe technieken voor een duurzame en ecologische toekomst van het domein en aandacht voor de sociale inbedding.

De opdrachtgevers gingen ook aan de slag met de landschappelijke elementen op het terrein. Ze brachten onder andere de teelt van leifruit aan de muren van de tuin terug, en toen archeologisch onderzoek een niveauverschil in de oorspronkelijke tuin aan het licht bracht, besloot het koppel de tuin opnieuw naar dit gegeven aan te leggen.

Naast de herbestemming als cohousing, vinden in de Kasteelhoeve pop-upevenementen, activiteiten met de lokale school in de moestuin en een biologische plukweide plaats.

© GF

De jury heeft het over “een integraal project waarin de initiatiefnemers landschappelijk, archeologisch en bouwkundig erfgoed opnamen in hun masterplan. Bij nieuwe erfgoedontdekkingen stuurden ze dat plan bij. Ze leerden uit hun erfgoed en lieten zo het project ‘rijpen’. Dat leidde tot een prachtig resultaat dat velen kan inspireren”.

De publieksprijs ging naar de huiskapel van kasteel de Robiano in Tervuren. Exact 6.836 mensen brachten daarvoor via een online poll hun stem uit. De restauratie van kapel de Robiano kreeg 38 procent van de stemmen.

“Erfgoed geeft houvast in een snel veranderende wereld. Daarom is het belangrijk dat we goed voor ons erfgoed zorgen”, aldus minister Diependaele. “Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid, maar uiteraard hebben de erfgoedeigenaars en -beheerders hierin een cruciale rol. Met de Onroerenderfgoedprijs willen we de initiatiefnemers die op een innovatieve en inspirerende wijze hun erfgoed een duurzame toekomst geven, in de bloemetjes zetten.”