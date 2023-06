Kasteel wordt opnieuw kloppend hart van De Lovie vzw: “Met gevelrestauratie een bruisende inclusieve ontmoetingsplek maken”

De gevelrestauratie van kasteel De Lovie krijgt meer en meer vorm. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele keurde het preselectiedossier voor de gevelrestauratie van kasteel De Lovie goed. “Zo wordt een belangrijke eerste stap richting restauratie van het kasteel mogelijk gemaakt”, zegt Michelle Caulier van De Lovie vzw. “Met de restauratie wil De Lovie vzw van het kasteel een bruisende inclusieve ontmoetingsplek voor de werking én de ruime omgeving maken.”

“Kasteelpark De Lovie heeft een rijke historiek die tot het midden van de 19de eeuw teruggaat. Al vanaf de beginperiode stond het kasteel volledig in het teken van ontmoeting en verbinding. In 1856 geeft de familie Van Merris opdracht voor de bouw van het kasteel en de aanleg van het park. Het kasteel doet dienst als zomerverblijf en er worden tal van feestelijkheden voor de lokale bevolking georganiseerd”, schetst Michelle Caulier, stafmedewerker communicatie en erfgoed van De Lovie vzw.

Sanatorium

“Ook later zal het als ontmoetingsplek binnen het park en de regio een steeds prominentere rol innemen. Tijdens WO I wordt het kasteel een van de belangrijkste ontmoetings- en vergaderplaatsen voor de geallieerden achter het front. Wanneer het kasteelpark in de jaren ’30 wordt ingericht als sanatorium (een herstellingsoord waar patiënten tijdelijk verblijven om te herstellen van een aandoening, red.), ontmoeten de patiënten elkaar tussen de lig- en rustkuren door in het kasteel. Het kasteel was lange tijd dé draaischijf en ontmoetingsplek van het park en de regio. Doorheen de jaren is deze centrumfunctie verloren gegaan, maar daar wil De Lovie vzw nu verandering in brengen.”

Monumentale gevel

De Lovie vzw diende eind januari een premie-aanvraag in bij het agentschap Onroerend Erfgoed voor de restauratie van de monumentale gevel van kasteel De Lovie. “De indiening kadert binnen een ruimer en gefaseerd restauratie- en herontwikkelingstraject, waarbij het kasteel opnieuw een bruisende ontmoetingsplek moet worden waar welzijn, natuur, toerisme, erfgoed en sociaal ondernemen met elkaar in interactie treden en elkaar versterken”, aldus Michelle.

Herontwikkeling

“Een plek waar ruimte is voor co-creatie, zelfontplooiing, ontmoeting en verbinding. Een plek waar mensen met en zonder beperking hun talenten kunnen versterken en samen schitteren. Een plek die kan dienen als uitvalsbasis voor bezoekers om de streek te verkennen, waar bedrijven kunnen vergaderen en co-creëren of de lokale bevolking kan genieten van een drankje of hapje in een uniek historisch kader. Een kloppend hart voor de werking van De Lovie vzw en de ruime omgeving. Het kasteel moet net als vroeger opnieuw een plaats van ontmoeting en verbinding worden. De restauratie en herontwikkeling vertrekt daarom vanuit een verhaal van inclusie en richt zich tot een breed publiek.”

Voor de begeleiding van het restauratie- en herbestemmingstraject werd Bressers Architecten aangesteld. “Een architectenbureau uit Gent met jarenlange expertise op het vlak van erfgoedrestauratie. Zo stonden ze in voor de restauratie van het bezoekerscentrum van de Sint-Baafskathedraal in Gent en werden ze recent voor de restauratie van de Menenpoort in Ieper aangesteld.”

Premiedossiers

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele investeert in 32 erfgoedprojecten voor een totaal premiebedrag van 21.051.953,9 euro. Ook Hotel Kosmos in Heuvelland krijgt steun voor een bedrag van 21 miljoen euro. “De Vlaamse overheid zet in op gerichte steun voor erfgoedprojecten die maatschappelijke en economische meerwaarde creëren. Jaarlijks schuif ik thema’s naar voor waar nood aan is in het erfgoedveld. Het feit dat er 32 dossiers groen licht hebben gekregen om een definitief premiedossier in te dienen, toont aan dat er interesse en vraag is naar deze ondersteuning”, zegt minister Diependaele.

De 32 preselectiedossiers kunnen nu door de initiatiefnemers worden omgezet in volwaardige premiedossiers, en dit tegen uiterlijk 1 februari 2024. Eenmaal het agentschap Onroerend Erfgoed deze dossiers inhoudelijk heeft goedgekeurd, kan minister Diependaele in 2024 de erfgoedpremies toekennen. De eigenaars kunnen daarna meteen van start met de werken. Onder het thema ‘impulsdossiers met focus op economische invulling van erfgoed’, waaronder ook de gevelrestauratie van kasteel De Lovie valt, selecteerde de minister negen dossiers voor een totaal premiebedrag van 9.998.087,78 euro.