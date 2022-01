Kasteel waar Kortrijkse dokter werd vermoord staat te koop voor 2,65 miljoen euro

Het kasteel van de vermoorde neus-, keel- en oorarts Frans Debaillie (90) staat te koop. Het landgoed op Hoog Mosscher in Kortrijk wordt op de website van Sotheby’s International Realty aangeboden voor de som van 2,65 miljoen euro. Frans Debaillie kwam begin april 2020 om het leven nadat zijn zoon Tom hem hardhandig toetakelde.

Op de trappen van zijn kasteel in Kortrijk. Daar werd de 90-jarige neus-, keel- en oorarts Frans Debaillie op 4 april 2020 dood aangetroffen. Door toedoen van zijn zoon Tom, in Kortrijk berucht als Tom Spier, na een hoogoplopende discussie. Een brutale dood, vermoord door zijn eigen zoon annex spierbundel.

Datzelfde kasteel staat sinds kort officieel te koop, via het internationaal gerenommeerde Sotheby’s International Realty en voor een prijskaartje van maar liefst 2,65 miljoen euro. De recente maar vrij donkere geschiedenis van het landgoed op de wijk Hoog Mosscher schrikt blijkbaar niet af.

“Veel interesse”

“Wat daar gebeurd is, is uiteraard erg jammerlijk. Maar de dood van de vorige eigenaar staat los van het aanbod. Los van het vastgoed in een van de mooiste residentiële buurten van Kortrijk”, zegt Frédéric Prévost van Sotheby’s in Het Laatste Nieuws. “Het kasteel en het hele domein staan nog maar enkele dagen te koop, maar er is nu al veel bijzonder veel interesse.”

Het domein ligt in een groene woonwijk aan de rand van het Kortrijkse stadscentrum. Hoog Mosscher gold lange tijd als een van de belangrijkse buurten in Kortrijk. De hoeve kent een oorsprong in de twaalfde eeuw en werd in de 19de eeuw als buitenverblijf ingericht. Een bominslag tijdens de Tweede Wereldoorlog bracht zowel forse materiële als menselijke schade toe. Op 15 maart 1944 kwamen er zes kinderen en een huishoudster om het leven.

Meer dan 7.000 vierkante meter

Na de oorlog werd het kasteel opnieuw opgebouwd, in een volgens Prévost vrij unieke stijl: neo-Vlaamse-renaissance. “Het pand oogt heel ruim, met opvallend hoge plafonds. Het domein is omringd door een grote tuin, op een perceel van ongeveer 7.250 vierkante meter. In die tuin vind je een gracht met een brug en vele oude, charmante bomen”, klinkt het nog.

Binnen is een grote woonkamer en ontvangstruimte met open haard, op de eerste verdieping zijn er naast de nachthal tien slaapkamers, twee badkamers, een suite met terras en een ruime zolder. Onder het landgoed zit een kelder van net geen 1.000 vierkante meter. Verder zijn er ook verschillende garages en een aantal bijgebouwen. Volgens Sotheby’s heeft het kasteeldomein ‘ontelbare mogelijkheden’.

Wie meer wil weten over het kasteel op Hoog Mosscher en foto’s van het pand en het domein wil bekijken, kan hier terecht.