Kasteel van Loppem opent ‘Le Petit Musée’ en doolhof viert 150ste verjaardag

Het Kasteel van Loppem heeft zijn kunstcollectie verrijkt met enkele indrukwekkende aanwinsten. Daarnaast is nu ook Le Petit Musée te bezoeken. Aan dit paviljoentje met patio en binnenhof, is de unieke collectie van de jonge stenenverzamelaar Joseph van Caloen uitgesteld. Het doolhof bij het kasteel bestaat daarnaast 150 jaar.

Het Kasteel van Loppem opent het toeristisch seizoen met enkele nieuwigheden. Zo werd de indrukwekkende kunstcollectie onder meer uitgebreid met enkele enkele vroeggotische emails en zijn twee belangrijke aanwinsten de middeleeuwse beeldencollectie komen verrijken. Nog een opvallend stuk is het Zegenend Kindje Jezus. Het beeldje dateert uit het begin van de 16de eeuw en dat uiterst goed bewaard werd.

Geschenk voor zoon

Behalve het kasteel kunnen de bezoekers nu ook kennis maken met Le Petit Musée. “Dit paviljoentje uit 1865-66 is gelegen op enkele tientallen meters van het kasteel. Het was tot heden niet toegankelijk voor het publiek. Net zoals het kasteel, werd het door Jean-Baptiste Bethune opgetrokken in opdracht van de familie van Caloen. Ze lieten het bouwen als geschenk voor hun oudste zoon Joseph, die later bekend werd als de stichter van de Abdij van Zevenkerken”, begint Benoit Kervyn, bestuurder van de Stichting van Caloen.

“De jonge Joseph van Caloen haalde met zijn ezelskarretje stenen op”

“De twaalfjarige Joseph kon er zijn twee passies beoefenen: timmeren en oudheidkundige voorwerpen verzamelen. Joseph droomde namelijk van de herleving van de glorieuze, christelijke middeleeuwen.”

De zolder van Le Petit Musée werd ingericht als schrijnwerkerij, terwijl op het gelijkvloers de ‘oude stenen’ een plaats kregen.

Doopvont uit Jabbeke

“Deze aanwinsten vond Joseph links en rechts tijdens afbraakwerken van kerken en andere gebouwen. De jonge Joseph ging die ophalen met zijn ezelskarretje. Zo ging hij de doopvont (links naast Kona op de foto) ophalen in de kerk van Jabbeke. Verder telt de verzameling nog heel wat stenen voorwerpen, haardplaten, een moerbalk, dakleien, inscripties en gipsen afgietsels. In totaal gaat het over bijna 90 stukken uit de 12de tot de 19de eeuw. Al die elementen staan nu opgesteld onder de afdaken van de patio”, vervolgt Benoit Kervyn.

Het doolhof bij het Kasteel van Loppem. © GF

150 jaar doolhof

Dit jaar wordt er ook speciale aandacht geschonken aan de 150ste verjaardag van de doolhof. “Omstreeks 1873, het exacte jaar van realisatie staat niet helemaal vast, kwam de doolhof er dankzij de jonge Albert van Caloen en diens jongere broer Ernest. Het hoe en waarom is een verhaal op zich. Naar aanleiding van deze verjaardag van het doolhof organiseert de Stichting Jean van Caloen een wandeltheatervoorstelling op zaterdag 16 en zondag 17 september.”