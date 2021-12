Kasteel Ryckevelde in Sijsele krijgt stilaan zijn grandeur terug

De nieuwe eigenaars en uitbaters van Kasteel Ryckevelde tonen zich bijzonder ambitieus. “Alle feestzalen werden intussen volledig vernieuwd. Met betaalbare prijzen in ons ‘fine dining’-restaurant willen we op termijn een ruimer publiek aanspreken”, zegt manager Tom Coppens.

Eigenaars Laurent De Bleecker en Vera Vandevelde zijn al enkele jaren bezig met het renoveren. Het doel is het alom bekende Kasteel Ryckevelde in Sijsele weer te laten schitteren als feest- en evenementlocatie. De pandemie en andere beslommeringen zorgden echter voor heel wat oponthoud. Maar nu lijkt er toch echt wel schot in de zaak te komen.

Verfijnde keuken

De eigenaars, die ook de horecazaken Brugge Die Scone en Tom Pouce in Brugge in portefeuille hebben, namen manager Tom Coppens onder de arm voor de coördinatie en dagelijkse leiding. De man kreeg zijn opleiding in hotelschool Ter Groene Poorte en liep stage in onder meer Auberge du Pecheur en Brasserie Latem. “Ik werkte ook een tijd als verkoper in de autobranche. Het was daar dat ik Laurent De Bleecker leerde kennen. Hij kwam er een nieuwe auto kopen en van het een kwam het ander.”

We hebben de jonge kok Gregory Mortier aangetrokken als keukenverantwoordelijke en op termijn willen we naar een verfijnde keuken gaan

De benedenverdieping, tussen kelder en eerste verdieping, werd intussen ingericht en is operationeel als brasserie-tearoom met een beperkte eetkaart en een groot terras aan de achterzijde van het kasteel. “Het niveau erboven hebben we ingericht als lounge met een restaurant dat meer op de verfijnde keuken gericht is”, gaat Tom Coppens verder. “We hebben de jonge kok Gregory Mortier aangetrokken als keukenverantwoordelijke en op termijn willen we naar een verfijnde keuken gaan, zonder daarom al te duur te worden. De zalen werden ook volledig vernieuwd. Ook de ruimte voor evenementen daarboven werd opgefrist. We kunnen er 150 gasten ontvangen en ook de originele kapel werd gebruiksklaar gemaakt voor kleinere evenementen. Daar blijft het trouwens niet bij want op de derde verdieping zijn we bezig met de afwerking van een bed & breakfast met 5 kamers. Die zou in januari gebruiksklaar moeten zijn. Daar nog eens boven is er een ruime loft. Die wordt aangeboden aan bruidsparen die hier hun trouwfeest vieren.”

Drijvend terras

Manager Tom neemt ons tot slot ook nog even mee naar de vijver vlak voor het kasteel. “Daar lag vroeger een wat drassig grasveld, maar de bedoeling is dat het in de toekomst een mooie vijver wordt waarin het kasteel weerspiegeld wordt. We voorzien tot slot ook nog een drijvend terras in het midden van de vijver, wat voor een heel mooie kasteelbeleving moet zorgen bij de gasten.”