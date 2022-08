Kasteel in Dadizele zoekt nieuwe eigenaar

Wie er altijd al van gedroomd heeft om in een kasteel te wonen, vindt mogelijks wat hij of zij zoekt in Dadizele. De huidige eigenaar verkoopt het kasteel omdat hij zijn zakelijke activiteiten drastisch terugschroefde. De eigendom was de thuishaven voor zijn holding. Voor 2.400.000 kan dit eclectisch kasteel van jou worden.

Het kasteel bevindt zich tegenover Domein ’t Torreke in Dadizele, op het adres Plaats 41. De gevel met neorococo en neoclassistische ornamenten trekt alle aandacht naar zich toe. Net na de Eerste Wereldoorlog werd het kasteel gebouwd, maar de geschiedenis van de site gaat nog een stuk verder terug in de tijd. Vroeger stond daar het zogenaamde Wit Huis of Groot Huis. Dat staat nog steeds te lezen op een plaquette aan de ingangspoort. Die woning stond langs de weg en werd in de 19e eeuw gebouwd. Eind 19e eeuw was het de woonst van de Gentse liberale senator Camille de Bast en z’n vrouw Amalia Armellini, die het huis van haar ouders had geërfd.

Liefde op het eerste gezicht

Voor de huidige eigenaar was het 15 jaar geleden alvast liefde op het eerste gezicht. Doordat hij zijn zakelijke activiteiten drastisch terugschroefde, wil hij nu graag iemand anders laten genieten van het gebouw. Al beseft hij maar al te goed dat het een zeer emotioneel moment wordt bij het officieel betekenen van de verkoop. “Ik ben vijftien jaar geleden echt gevallen voor het totaalplaatje en ben ervan overtuigd dat dit ook bij de toekomstige eigenaar zo zal zijn. Wanneer je door de poort rijdt, is het meteen beslist: ofwel ben je instant verliefd op het kasteel ofwel is het je ding niet. Het is een uniek gebouw waarvan de voorzijde volledig bewaard gebleven is, ingebed in een fantastische parktuin met onder meer twee platanen waarvan de stam een omtrek van maar liefst 3,50 meter heeft.”

“Ook het interieur is impressionant en ik heb er alvast nooit iets aan durven veranderen uit respect voor de geschiedenis. Het kasteel is trouwens vastgesteld bouwkundig erfgoed en ligt in een fantastisch mooi dorp op amper 20 minuten van Kortrijk en 10 minuten van Roeselare. Maar soms moet je weten wanneer de tijd rijp is om afscheid te nemen.”

“Ik heb de grootste activiteiten van m’n holding ondertussen al een paar jaar overgelaten waardoor het kasteel te groot geworden is en we een paar jaar geleden beslisten om het op de markt te brengen. Corona en onvoorziene omstandigheden zorgden voor enige vertraging.”

Zaken en privé combineren

Volgens de bedrijfsleider is het idyllische kasteel de perfecte plek om zaken en privé te combineren. Via de ruime inkomhal met bibliotheek, wachtzaal en impressionante houten trap betreed je de ontvangstkamer. “Deze kan perfect dienst doen als dagelijkse vergaderruimte, maar aansluitend is er ook nog een grote vergaderzaal en een mediazithoek.” Allen beschikken over kamerhoge ramen die een fantastisch zicht bieden op de tuin en tegelijkertijd zorgen voor veel natuurlijk licht.

Bovendien zijn er ook nog eens negen polyvalente ruimtes die perfect dienst kunnen doen als kantoorruimtes of als slaapkamers.” Ook een eigen elektriciteitscabine, een goederenlift, en frigocellen zijn voorzien. De luxueuze keuken is uitgerust met hoogkwalitatieve apparatuur en het kasteel werd in 1998 nog volledig gerenoveerd. Buiten is er overigens ruimschoots parkeerruimte en dankzij de inplanting van het gebouw geniet je van volledige privacy in hartje Dadizele. “Ik hoop echt dat de toekomstige nieuwe eigenaar deze plek omarmt net zoals ik. Het is een plek die in stand gehouden moet worden.” (RV)

Voor meer info kan je terecht op de website van Bricx vastgoed via https://www.bricx.be/panden/uniek-kasteel-in-het-centrum-van-dadizele-dadizele