Kasteel Forreist in Sint-Andries geselecteerd voor Vlaamse Onroerend Erfgoedprijs

De hoeve bij kasteel Forreist in Sint-Andries is geselecteerd als een van de drie laureaten van de Vlaamse Onroerend Erfgoedprijs 2023. De site in de Doornstraat maakt samen met laureaten uit Leuven en Tervuren kans om de finale winnaar te worden en om de publieksprijs binnen te halen.

Volgens de Brugse schepen voor monumentenzorg Franky Demon zijn zowel de hoeve als het renovatieproject bijzonder: “De Brugse edelman Anselme de Peellaert was kamerheer van keizer Napoleon en startte in 1808 met de bouw van een kasteelsite in Egyptische stijl.”

“Op de hoeve naast het kasteel staan diverse constructies in dezelfde stijl. De boerenwoning met gevel in empirestijl is uniek voor het Vlaamse landbouwerfgoed. De toegangspoort naar de moestuin is een rechtstreeks verwijzing naar de Isistempel op het eiland Philae in de Egyptische Nijlvlakte.”

Cohousing

De huidige eigenaars kochten in 2014 een volledig verwaarloosde kasteelhoeve en realiseerden er een cohousingproject. De oranjerie, boerenwoning en de schuur zijn gerenoveerd tot eigentijdse woningen, met veel respect voor het aanwezige erfgoed en integratie van nieuwe technieken. Er was ook veel aandacht voor het landschappelijk erfgoed, zoals het opnieuw aanbrengen van leifruit langs de tuinmuren. Op het domein zijn er regelmatig activiteiten met de lokale school en een biologische plukweide.

Je kan de kasteelhoeve na gratis reservatie bezoeken tijdens het Brugse Open Monumentenweekend op zaterdag 9 en zondag 10 september. Alle info hierover is vanaf augustus te vinden via www.openmonumentendag.be.

Stemming

Franky Demon roept alvast alle West-Vlamingen op om te stemmen op Kasteelhoeve Forreist. Je kan nog tot en met 10 september je stem uitbrengen op deze Brugse erfgoedsite via www.onroerenderfgoed.be/publieksprijs-2023. De winnaar en de publieksprijs worden op 6 oktober bekendgemaakt.”