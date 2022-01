Kasteel Blauwhuis heropent in maart voor events

Kasteel Blauwhuis stond voor een grondige renovatie lange tijd in de steigers, maar nu schittert het historische gebouw terug in zijn oude glorie. Binnenkort kan iedereen van dat imposante decor genieten, want vanaf maart kan je er terecht om een evenement te organiseren. Kasteelheer Jan Romel kan daarvoor rekenen op zijn dochter Marie (21). Met butler Mathieu Barbe (43) hebben ze zelfs een stadsgenoot met internationale ervaring in de rangen.

Het kasteel deed ooit dienst als feestzaal, maar wat Blue Castle Events er nu wil realiseren is toch van een andere grootorde. “Het kasteel is zowel binnen als buiten grondig gerenoveerd en schittert weer als vanouds”, vertelt Marie Romel. “We zijn dan ook enorm blij dat we het vanaf maart kunnen openstellen voor allerlei feestelijkheden, van huwelijken en babyborrels tot bedrijfsfeestjes, productvoorstellingen of feestjes. Na zes jaar in de horeca ga ik deze nieuwe uitdaging aan. De grote troef van ons kasteel is niet alleen het statige decor en de vele ruimtes, maar ook dat we op maat van de klant werken. Zo werken we bewust niet met een maximum aantal gasten. Je kiest zelf of je gebruik maakt van de feeërieke rotonde of één van de aanpalende zalen. Er is zelfs de mogelijkheid om een feesttent bij te plaatsen. Onze ingerichte kapel is een andere troef waar veel mee mogelijk is, van een concert tot ceremonie.”

Londen

Marie wordt bijgestaan door een stadsgenoot met heel wat internationale ervaring. Mathieu Barbe (43) komt speciaal terug naar Izegem om dit project van formaat mee in goede banen te leiden. “Ik ben afgestudeerd als butler aan de gerenommeerde Yvor Spencer-butlerschool in Londen en heb al in verschillende hotels in binnen- en buitenland gewerkt”, zegt hij. “Ik heb ook enige tijd een eigen feestzaal met hotel in Oostnieuwkerke uitgebaat. Die expertise wend ik nu aan om ook van kasteel Blauwhuis de evenementenlocatie bij uitstek te maken. Wie hier iets organiseert, kan dat in een klassiek kader doen, maar tegelijk rekenen op een moderne touch. Zo beschikt het kasteel over heel wat snufjes, van de nieuwste projectiemogelijkheden tot een modern luchtzuiveringssysteem, wat zeker in deze coronatijden voor extra gemoedsrust kan zorgen.”

Wie een feest in het Blauwhuis wil organiseren, moet zich van weinig aantrekken. “Wij zorgen van begin tot eind voor een optimale begeleiding”, verzekert Mathieu. “We werken daarvoor samen met een aantal vaste partners voor entertainment en logistiek. Op cateringvlak zijn er wat meer mogelijkheden. Er is de mogelijkheid om een beroep te doen op onze chef-kok Trung Hai Hoang, die in het Koetshuis in de potten roert, maar ook paraat staat voor evenementen in het kasteel. We updaten regelmatig onze website met verschillende concepten en thema-events.”