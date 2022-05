Karts racen van het ene bedrijfsterrein naar het andere in Beveren

In het weekend van 4 en 5 juni vindt op het bedrijventerrein Wijnendale de tweede editie ‘Streetkarting Roeselare’ plaats. “Ook liefhebbers krijgen terug de kans om outdoor van deze fantastische sport te proeven”, aldus Jan Seynaeve.

Kart-Events organiseert al 19 jaar kartevenementen in pop-upvorm. “Dat wil zeggen dat bedrijven, organisaties of vzw’s een beroep kunnen doen op onze diensten voor een originele teambuilding of ander soort activiteit”, vertelt zaakvoerder Jens Vanoverschelde (30), die dit concept vorig jaar overnam. “Dit jaar staan er maar liefst 15 dergelijke evenementen gepland. Ons voornaamste doel blijft jonge talenten vanuit de karting naar het grote circuit lokken. Wij zijn marktleider in het segment van de outdoor-kartingevenementen op locatie. Dankzij een sterk team van medewerkers hebben wij alles in huis om kartliefhebbers een unieke ervaring te bezorgen. Met onze 35 karts kunnen we meer dan 300 personen per dag laten racen. Onze karts halen snelheden tot 65 kilometer per uur. Iedereen beslist natuurlijk zelf hoe vlug hij of zij rijdt.”

Halve dag extra

Initiatiefnemers Jan Seynaeve (45) en Steve Brown (50) zien deze tweede editie alvast helemaal zitten. “Het concept is hetzelfde als de vorige keer met dat verschil dat we wegens het lange pinksterweekend een halve dag extra voorzien. De zaterdagnamiddag krijgen de amateurs een extra kans om hun geluk te beproeven. Als het weer meezit, kunnen ze dan samen met hun supporters iets langer blijven plakken”, knipoogt Jan. “Onze focus ligt op verenigingen of vriendengroepen die zelf eens willen ervaren hoe een outdoor circuit aanvoelt. Ook het circuit is quasi hetzelfde als de vorige keer en ongeveer een kleine kilometer lang. Naast de private parkings loopt het parcours weer over de terreinen van beMatrix en Creative Textiles.”

Aan elke race kunnen telkens maximum 32 ploegen deelnemen. Zo’n team telt minstens twee en maximum zes mensen van minimum 16 jaar. “Zowel op zaterdag- als zondagnamiddag staat er een fun en business-race op het programma. De ervaren rijders werken hun race op zondagvoormiddag af. Als we over beide dagen 60 deelnemende ploegen kunnen laten racen, is onze doelstelling geslaagd. Ook mijn zoon Jay probeert in de main-race zijn mannetje te staan”, aldus Jan. “De kwalificaties worden telkens één uur voor de eigenlijke race gereden. Op zaterdag start die om 17 uur en op zondag om 10 en 15 uur. We hopen met ons initiatief een massa volk te lokken.” Dit kart-event vindt plaats op zaterdag 4 en zondag 5 juni in de Wijnendalestraat 180a in Roeselare. Deelnemen aan de main-race kost 399 euro. Voor de fun- en business race betaal je 325 euro. Kart, helm en overall zijn inbegrepen. (KK)

Inschrijven voor Streetkarting Roeselare kan op http://www.kart-events.be/roeselare2022of 0475 83 59 64.