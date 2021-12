Kartonnen geweren op schaal om erop los te fantaseren

Auguste Deseyn (13) en Laurens Detremmerie (14), twee vrienden uit Bellegem, maken geweren uit karton. Het zijn echter niet zomaar uitgeknipte geweertjes, maar op schaal gemaakte exemplaren die tot in de details afgewerkt zijn, zelfs het magazijn kan eruit gehaald worden.

Al 2,5 jaar geleden begon het bij Auguste met het maken van papieren geweren. “Je ziet op internet in video’s hoe dat concreet werkt”, vertelt hij. Auguste maakt altijd eerst een tekening want de verhoudingen moeten kloppen. “Ieder geweer is anders en dat maakt het net interessant.” Auguste is vooral bezig met geweren uit de Tweede Wereldoorlog. Hij maakt ze laag per laag, want het magazijn moet ertussen passen.

Passie

Waar die fascinatie vandaan komt, weet hij niet. “Ik vind vooral de esthetiek en de mechaniek interessant, niet het gewelddadige aspect. Vroeger kreeg ik nooit speelgoedgeweren. Mijn papa zei zelfs dat er hier nooit een geweer binnen zal komen.” Auguste is vooral geïnteresseerd in hoe alles werkt. “Soms zit er een patroon in en dan wordt het moeilijker om het na te maken.” Die creativiteit heeft hij van zijn mama, die ook met kunst bezig is. Auguste houdt ook lijsten bij met de types die hij al heeft. En dat zijn er best veel. “Ik heb zeker al meer dan 230 soorten gemaakt.” Zijn mama merkt op dat, als Auguste een actiefilm bekijkt, hij onmiddellijk weet om welk type geweer het gaat. “Tijdens de film haalt hij er dan zelfs onmiddellijk het gepaste geweer bij uit zijn voorraad”, aldus de mama van Auguste.

Graag zou Auguste eens de wapenfabriek in Herstal bezoeken. Naast een passie voor mechaniek heeft Auguste ook een passie voor koken. Hij volgde vroeger STEM en startte dit jaar in Hotelschool Ter Duinen in Koksijde.

Loopgraven in de tuin

Terwijl Auguste zich vooral specialiseert in geweren is zijn vriend Laurens meer geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog in het algemeen. “Ik verzamel helmen, veldtelefoons en jassen. Ik lees ook veel boeken en bekijk plannen van veldslagen. Het interesseert me vooral hoe ze die confrontaties aangepakt hebben, ook indien ze in het verliezende kamp stonden.” Na twee jaar STEM-onderwijs zit Laurens nu in de richting Sociale Wetenschappen in Don Bosco.

De jongens gebruiken hun verzameld en gemaakt materiaal uiteraard ook om te spelen in de tuin. “We begonnen vijf jaar geleden al aan heuse loopgraven in de tuin. We hebben zelfs al rantsoenpakketten voorradig!” (EDB)