Karolien Lafaut palmt met gelijknamige zaak ruime regio in: “Nog altijd een ongeziene rush naar vastgoed”

In de regio Tielt-Roeselare kan je bijna onmogelijk nog naast de naam Karolien Lafaut kijken. De onderneemster met Pittemse roots opende vorige zomer een derde kantoor vlakbij de sportvelden. Daar ben je aan het goede adres voor alles wat projectontwikkeling aangaat, het kantoor op de Markt en in Roeselare dient nog louter voor immozaken.

Karolien Lafaut excuseert zich uitgebreid. Op het moment dat ze haar zoontjes op school wou afzetten, bleek een van hen thuis nog iets vergeten. Te laat op de afspraak met KW. Ook al zijn het maar een paar minuten, voor de perfectioniste in haar zijn het er een paar te veel.

We bevinden ons in haar keurig ingerichte bureau van de in de vorige zomer in gebruik genomen kantoren in de Kapellestraat 57. “Dit is het nieuwe zenuwcentrum van onze bedrijfstak projectontwikkeling. Het kantoor op de Markt hebben we behouden, maar dat is nog louter op immo gericht.”

Vertel eens: raakt de vastgoedmarkt, samen met het coronavirus, wat afgekoeld?

Karolien Lafaut: “Hoewel er ontegensprekelijk een zekere stabilisatie aankomt, zitten we nog altijd in een ongeziene rush naar vastgoed. Onze omzet van 2021 komt alweer een 30 procent hoger uit dan de jaren ervoor, die nochtans ook niet slecht waren. Kopers werden en worden tot snel beslissen verleid als gevolg van de lang aangekondigde rentestijging en het feit dat je bij de aankoop van de enige eigen (bestaande) woning vanaf 1 januari maar 3 in plaats van 6 procent registratiebelasting meer verschuldigd bent. Komt daar nog bij dat (bij nieuwbouw) wanneer je vóór 31 december dit jaar een gebouw afbreekt en op dezelfde plaats een nieuwbouwwoning zet er maar 6 in plaats van 21 procent btw moet worden betaald.”

Moet bouwpromotoren allemaal als muziek in de oren klinken.

“De verkoop gaat momenteel inderdaad heel vlot, maar de kosten liggen ook een pak hoger: door de grondstoffenschaarste gaan de prijzen van pakweg staal en isolatie momenteel door het dak. Recent nam ik een aantal extra medewerkers aan die ons toelaten de ramingen nog meer te gaan optimaliseren en nog meer correcte nacalculaties te kunnen maken. Er is ook iemand bijgekomen die zich specifiek op de nazorg concentreert. Meestal zijn dat geen grote problemen, maar de klanten willen gehoord worden.”

Ik deel mijn passie voor het inrichten van interieurs graag met anderen

Ik ben geneigd te zeggen: waar is de tijd dat jullie met z’n drieën het kantoortje op de Tieltse Markt openden. Inmiddels zijn jullie met twaalf.

“Hoewel dat nog maar een zestal jaar geleden is, ben ik toch al een slordige 15 jaar bezig met vastgoedontwikkeling in de regio Tielt. Het gaat snel en dat komt niet alleen doordat onze projectenportefeuille groeit, maar ook omdat we onze diensten de laatste jaren hebben uitgebreid. Onze core business is en blijft projectontwikkeling, maar we kunnen onze kopers nu ook ontzorgen bij de verkoop van hun huidige woning of de verhuur van hun nieuwbouw. We willen ze ook helpen bij de inrichting van hun appartement. Per tak hebben we nu enkele specialisten in huis. Door onze groei zijn we dan ook op zoek naar een aankoper van projectgronden om onze portefeuille verder uit te breiden.”

Maar ik begrijp dat er hiermee nog geen einde komt aan je ambitieuze plannen?

(glimlacht) “Naast onze huidige ruimte van 300 vierkante meter hebben we 400 vierkante meter bijgekocht om verdere groei mogelijk te maken. Momenteel zijn we nog aan het brainstormen hoe we deze ruimte gaan invullen. Wellicht zal een deel hiervan voor onze Interiorstak voorzien worden. Ik hoop dat je aan de huiselijke inrichting van dit bureau merkt dat ik daar heel graag mee bezig ben. Een marktstudie wees uit dat klanten bereid zijn om meer te betalen voor een volledig ingericht appartement en dus ontzorgd te worden. Ik begeleid die interieurprojecten graag mee. Ik heb een passie voor het inrichten van interieurs en deel dat graag met anderen, niet alleen in interieurs op zich, maar ook met het magazine Live First Class.”

Heb jij als vrouw je weg niet moeten zoeken in deze mannenwereld?

“Niet echt. Ik heb zeker niet het gevoel dat ik moet onderdoen voor mijn mannelijke collega’s. Door in een aannemersfamilie op te groeien heb ik nooit anders gekend. Aannemers met wie ik samenwerk kennen me al van toen ik twintig jaar geleden mijn laarzen aantrok om de modder van de werven te trotseren.”

Iets meer dan een jaar geleden opende je een immokantoor in Roeselare, waardoor de naam Karolien Lafaut in vrijwel heel Midden-West-Vlaanderen niet meer weg te denken is.

“Doordat er een stijgende vraag was van kopers van een nieuwbouwappartement om hun huidige woonst te verkopen, was het dan ook een logische stap om ook daar een immokantoor te openen. Omdat we met een 100-tal appartementen in verkoop zitten in Roeselare leek ons dit dan ook de uitgelezen plaats, temeer omdat er nog een pand vrij was in het nieuwbouwproject Hof ter Walle dat we realiseerden langs de Hippoliet Spilleboutdreef. Op vandaag kan ik alleen maar zeggen dat de zaken er veel beter gaan dan dat ik ooit voor mogelijk hield. Hoewel 2022 het jaar van de stabilisatie moet worden, lonken we ook naar Oost-Vlaanderen voor uitbreiding. Waar? Dat kan ik nog niet kwijt, maar je hoort nog van Karolien Lafaut.” (lacht)