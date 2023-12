Karlos Callens, de man die Ardooie financieel gezond maakte: “Een baas in positieve zin”

Al is het droevig nieuws, het toch nog onverwachte overlijden van burgemeester Karlos Callens op 8 oktober was de gebeurtenis van het jaar. “Een echte volksvriend die bijna 35 jaar burgemeester was van Ardooie en Koolskamp en de gemeente financieel gezond maakte”, zegt zijn opvolgster Véronique Buyck.

“Ook al wisten we dat hij ernstig ziek was, toch kwam zijn overlijden op die zondagvoormiddag van 8 oktober voor mij en mijn collega’s in het schepencollege en de gemeenteraad nog steeds onverwacht”, aldus Véronique Buyck.

“Heel wat realisaties, zoals de wielerwedstrijden, zullen ons nog vaak aan Karlos herinneren” – burgemeester Véronique Buyck

“Hij was zelfs nog tot kort vóór zijn dood aanwezig op de gemeenteraad en het schepencollege. Karlos was graag tussen zijn inwoners en bracht ze ook graag samen om te feesten. In het schepencollege was hij een aangename collega om mee samen te werken. En ik spreek uit ervaring. In 2006 stond ik voor het eerst op de lijst van Groep 82 en in 2009 werd ik schepen. In mijn politiek verhaal ben ik met hem meegegroeid en leerde ook heel veel aan hem.”

Herinneringen

Karlos was al een tijdje ernstig ziek. “Hij liet dat meestal niet merken omdat dit voor hem tot zijn privésfeer behoorde. De week voor zijn overlijden was hij zelfs nog op het schepencollege en hij zag er voor ons zelfs weer beter uit. De gemeentepolitiek was zijn leven en hij kon dat niet loslaten. Heel wat realisaties zullen ons nog vaak aan Karlos herinneren. Het nieuwe gemeentehuis waar nu alle diensten zitten, de Waterbek waar nu iedere zomer een Waterbekfestival plaatsgrijpt, de wielerwedstrijden die Ardooie nationaal op de kaart zetten (Kampioenschap van Vlaanderen in Koolskamp, de kermiscross en de aankomst van de Renewitour), het volkse feest rond Sint-Maarten… En hij was een burgemeester die met de cijfers bezig was en de gemeente in die bijna 35 jaar financieel gezond maakte.”

Overleg

Karlos Callens was ook de baas in het gemeentebestuur. “In de positieve zin! Een baas die alles wel eerst overlegde met ons in het schepencollege. En dat moet ook zo zijn. De burgemeester moet de leider zijn. Anderhalf jaar geleden gaf hij al te kennen dat hij op 1 januari 2024 zou stoppen en werd ik binnen de groep als zijn opvolger aangeduid, los van alle persoonlijke ambities en alleen in het belang van de inwoners.”