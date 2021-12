Karla Vanacker en haar gezin verloren álles bij overstromingen in Houyet: “Het water stond 48 uur lang 2,7 meter hoog in onze gîte”

Op woensdag 14 juli zorgde hevige regenval ervoor dat meerdere rivieren het water niet meer konden slikken. In een mum van tijd liep ook alles onder bij Dirk en Karla De Vocht-Vanacker in Houyet op zo’n 15 minuten rijden van Ciney. Het gezin bezat niets meer. Tijdens het kerstweekend verbleven ze bij haar ouders Robert en Christine Vanacker-Geldhof in de Heirweg Noord 1 om in een warme huiskring eens de dagelijkse zorgen te kunnen vergeten.

De ouders van Karla Vanacker (45) hadden vroeger de zaak Tankbouw Vanacker en Recup Oil in de Bruggestraat, voorbij Aviflora. Karla is de zus van Annick, die met haar gezin eveneens in de Bruggestraat woont en van Katrijn, die met haar gezin in Oeselgem woont. Haar partner Dirk De Vocht (53) is afkomstig van Sint-Lambrechts-Woluwe. Ze hebben twee kinderen: Joppe (13) en Fée (7). Na haar secundaire studies in Brugge trok Karla naar Gent, waar ze afstudeerde als industrieel ingenieur. Tijdens haar studies leerde ze haar partner kennen. Hij had toen al een huisje in Brussel, maar toch woonden ze van 2008 tot 2012 nog in de Bruggestraat in Ingelmunster.

Het koppel ging vaak wandelen in de Ardennen. Ze bemerkten een gîte die te koop stond in Houyet. “De ligging was fantastisch. Dicht bij de Lesse, aan het begin van een wandel- en fietspad, op amper één uur rijden van Brussel en toch in de bossen. Dirk verkocht zijn huis in Brussel en we kochten het huis en de schuur in Houyet. Na een tijdje besloten we naar Houyet te verhuizen”, vertelt Karla. “Mijn enige struikelblok was mijn Frans. In die tijd werkte ik voor de externe dienst van IBEVE vzw met kantoren overal in ons land. Ik vroeg mijn overplaatsing naar Leuven op ruim één uur rijden van onze woning in de Ardennen. Toen mijn Frans perfecter was, vroeg ik mijn overplaatsing aan naar Namen. Maar na 20 jaar dienst was het toch tijd voor iets anders. Ik besloot om een opleiding te volgen voor leerkracht secundair onderwijs. Nu geef ik al drie jaar wiskunde en wetenschappen in Ciney.”

Tiny house

Karla en Dirk voelden zich vlug thuis in Houyet, waar ze naast de gîte van de oude duiventil een eigen tiny house maakten. Een oud hotelletje naast hun woning kwam te koop en dat kochten ze eveneens aan. “In 2017 hebben we de gîte La ferme d’Harroy opgericht. Een heel mooie hoeve met een eigen taverne. We wilden ook met fietsenverhuur beginnen, maar het werd ons allemaal een beetje te veel”, zucht Karla. “In 2020 verkochten we La ferme d’Harroy. Zo kon Dirk zich meer concentreren op de fietsenverhuur. Na onze investering in een aantal elektrische fietsen zou de verhuur ervan officieel van start gaan in april 2020. Helaas kwam corona ertussen, zodat hij er pas later mee kon beginnen.”

We hebben het geld van de verzekering nu nodig, maar het blijft aanslepen

Op woensdag 14 juli veranderde het leven van het echtpaar De Vocht-Vanacker grondig. “Er zijn in Houyet al overstromingen geweest, vooral de gemeentelijke camping in overstromingsgebied komt wel eens onder water te staan. Maar dat was nooit heel erg. Naast de Lesse ligt er ook een overstromingsgebied, maar niet waar wij wonen. Door die zware overstroming werd zowat 60% van het volume van onze gîtes en onze woning vernield. Het water stond in onze gîte 2,7 meter hoog. De houten garagepoort was weg, de glazen ramen en deuren waren stuk, radiatoren waren uit de muur gerukt, ons parket begon te zwellen, de jacuzzi was gaan drijven… Onze vloer uit 1968 is geplaatst op 40 centimeter zand, dat na de overstroming begon samen te klonteren. Na het drogen moet onze woning worden behandeld tegen schimmels, champignons en ongedierte. Onze vier keukens moeten worden vernieuwd, want alles wat hout is, is gezwollen en kapot. Ook ons tiny house moet worden heropgebouwd. Dat is helemaal vernield omdat er geen funderingen waren. Door de kracht van het water is het gaan scheuren. Het water kwam vrij snel in onze gîte binnen en bleef daar 48 uur staan. Weet je waarmee ik het heel moeilijk had? Toen we de tuin opruimden, zagen we de boekentas van onze zoon in de tuin van de buren liggen. De boekentas was stuk, de etui die erin zat was stuk. Toen begon ik heel hard te huilen. Dat was immers iets van onze kinderen. Dat raakte me op dat moment nog het meest. Het feit dat onze kinderen hun thuis misschien wel kwijt waren.”

Advocaat onder de arm

Het gezin had de eerste weken geen drinkbaar water, geen elektriciteit… Alles was een puinhoop. “We waren afhankelijk van vrienden en buren. We logeerden een tijdje bij een vriend in een dorp. Ik ben zelfs vertrokken zonder extra kledij. Wat ik droeg, was kletsnat. Gelukkig kreeg ik van hen droge kledij. Een klein gebaar, maar op dat moment zo hartverwarmend. Er kwamen zoveel mensen een handje toesteken”, blikt Karla terug.

“Toen het begon door te dringen wat er was gebeurd, begonnen we op te ruimen. Net na die overstroming moesten we ook dossiers openen. Een dossier voor het rampenfonds, voor de verzekering, een Excel-bestand met alle verloren inboedel, een oplijsting van alle werken die gedaan moeten worden, een dossier om stempelgeld te ontvangen, want mijn man zat als zelfstandige plots zonder werk. Nu zijn die dossiers allemaal rond, maar alles verloopt heel moeizaam en dat is frustrerend. We besloten daarom te werken met een advocaat. Dat is niet onze manier van doen, maar het kan niet anders. We hebben ons geld van de verzekering nu nodig en dat blijft maar aanslepen. Let op: we kregen al veel hulp, hoor. Vrienden begonnen met een crowdfunding. En iemand uit Brugge brengt iedere maand een diepvries vol klaargemaakte maaltijden. We kregen via schenkingen ook al speelgoed en kledij. Net na de overstroming kwamen mensen met een frituur frietjes bakken, want toen hadden we echt niets meer. Nu verwarmen we ons met kleine elektrische vuurtjes, maar die bouwdrogers verbruiken heel veel elektriciteit. Gelukkig is Dirk een handige harry en is hij al begonnen met de werken. Er vertrokken al acht containers vol puin, zonder onze elektro. We hopen tegen de paasvakantie weer met onze gîteverhuur te kunnen beginnen. De fietsenverhuur hebben we al opnieuw kunnen opstarten dankzij giften. We moeten wel heel lang wachten op ons materiaal. Voor de ramen en de keukens is een leveringstermijn voorzien van ongeveer 23 weken. We proberen ons nu te focussen op het weekend van 1 mei voor de grote gîte. Onze eigen woning zal nog wat langer duren. Maar kop op: de grote afbraakwerken zijn gedaan, de eerste keuken voor de gîte is besteld bij Vynda in Ingelmunster, de ramen zijn besteld, de muren zijn verstevigd en deze week kwamen ze de isolatie leveren. In januari komen ze onze vloer gieten. Ik ben trots om te mogen zeggen dat we zijn begonnen met de heropbouw…”

Steun Karla en haar gezin. Stuur een bemoedigend woordje naar vanacker.karla@gmail.com. Crowdfunding op https://steunactie.be/actie/fietsen-dromen/-3868.