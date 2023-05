Karl Verniers is de nieuwe havenmeester van Kortrijk: “Kortrijk Leiestad begint steeds meer haar naam waardig te worden”

Karl Verniers volgt sinds begin april Wim Deleersnijder op als havenmeester, die na drie jaar afscheid nam van de passantenhaven. Als eigenaar van bootverhuur De Keper kent hij de Leie als zijn broekzak. “Het is heel fijn om mensen met eenzelfde passie voor watersport en pleziervaart te ontmoeten. Als eerste aanspreekpunt wil ik de passanten goed ontvangen en wegwijs maken in onze stad, zodat ze met een positief gevoel hun reis kunnen verderzetten en Kortrijk voor hun volgende reis terug op de planning zetten.”

Karl is opgegroeid met boten. “Mijn ouders hadden een klein jacht en ik heb vooral veel gezeild, maar op een zeker moment – door werk en kinderen – komt er een periode in je leven dat je daar minder tijd voor kan vrijmaken. Ik miste op het water zijn. Met de Leiewerken en de opwaardering van de Leieboorden begon het idee van een eigen bootje opnieuw te dagen. Destijds was er nog geen optie om een boot te huren om op de Leie te varen.” Tijdens een optreden in De Kreun kwam Karl iemand tegen die werkte bij Toerisme Kortrijk. Hij vertelde haar over zijn idee en of dat zou aanslaan in Kortrijk. “Ze was heel enthousiast en vanaf dan ging het redelijk snel.”

Karl begon acht jaar geleden met twee bootjes, Manten en Kalle. Intussen hebben Nette, Liese, Julia en – sinds het begin van het seizoen – Marcella het gamma aangevuld. Respectievelijk vernoemd naar “Jacquelinette” (dochter van Manten en Kalle), “La Lys” (de Leie), het Kortrijkse Julia bier en Marcella Pattyn, het laatste begijntje ter wereld. De bootjes mogen zelf bestuurd worden zonder vaarbewijs en kunnen varen tot aan Menen of Harelbeke. Meer info op www.de-keper.be.

Havenmeester als aanspreekpunt

Elk jaar kent het aantal plezierboten dat naar Kortrijk afvaart een sterke groei. Boottoeristen kunnen aanmeren pal in het historisch stadscentrum. De Kortrijkse haven is een passantenhaven in twee delen: zowel langs het Guido Gezellepad als aan de Handelskaai kan je voor maximaal tien opeenvolgende dagen aanmeren tijdens het zomerseizoen, van 1 april tot en met 31 oktober. In het winterseizoen verwelkomt Kortrijk ook langverblijvers. De havenmeester is het eerste aanspreekpunt van de watertoerist. Hij wijst de ligplaatsen toe, geeft informatie, ziet toe op een correct gebruik van de havenfaciliteiten, volgt administratie op, houdt het terrein en de steigers proper en staat in voor kleine onderhoudswerken. Wim Deleersnijder was drie jaar lang actief als havenmeester, op 1 april nam Karl de fakkel over voor onbepaalde tijd. “Je moet altijd bereikbaar zijn, ook op vroege en late uren, maar dat ben ik toch gewend met De Keper. Het hoort bij de job.”

Verdere opwaardering verlaagde Leieboorden

Als havenmeester is Karl ook actief betrokken bij de verdere uitbouw en toekomst van de passantenhaven. De verdere vernieuwing van de verlaagde Leieboorden ter hoogte van de Dolfijn-, Kasteel- en Reepkaai gaan binnenkort van start en dat brengt nieuwe mogelijkheden met zich mee. “Het betekent meer aantrekkingskracht naar de Leie, dus de bootjes zullen meer gezien worden en ook de omliggende horeca zullen er baat bij hebben. Een eventuele verhuis van De Keper naar het vernieuwde deel is nog af te wachten, maar ik zou er zeker voor openstaan.”

Stad Kortrijk wil de passantenhaven opwaarderen en gebruiksvriendelijker maken. In de plannen werd een sanitaire ruimte opgenomen zodat kleinere bootjes, die wat beperkt zijn in comfort, ook toegang hebben tot toiletten en douches. "Daarnaast gaan we ook verder moderniseren zodat elektriciteit en via een geautomatiseerd systeem kan betaald worden. De stad wil meer inzetten op Leietoerisme. Kortrijk Leiestad begint steeds meer haar naam waardig te worden."

Karl kijkt positief naar de toekomst. “Ieder jaar passeert hier meer dag- en weekendtoerisme. Het groeit en ik kijk ernaar uit om mee te groeien. Alle toeristen, gelijk van waar ze komen, zijn altijd positief over Kortrijk. Ik zie het enorm zitten om als gezicht van de Kortrijkse passantenhaven daar aan bij te dragen. De eerste ontmoetingen verliepen alvast heel vlot. Bij de Hollanders krijg je 18 uur ’s avonds een tas koffie, bij de Vlamingen een glas rosé (lacht).”