Karl Vannieuwkerke kruipt voor 200ste keer in zijn pen… en kiest zijn 10 favoriete brieven

Wie schrijft, die blijft… Dat weet Karl Vannieuwkerke als geen ander. Al 199 keer kroop hij in zijn pen voor deze krant. Al sinds begin 2020 richt hij zich hier wekelijks tot een m/v naar keuze. Deze week moest hij niet alleen Brief 200 maken, we vroegen hem ook naar zijn tien favoriete schrijfsels van de voorbije vier jaar. Welke bijzondere brieven zijn hem het meest bijgebleven? We voorzien ook telkens een link naar iedere brief.

1. 30 januari 2020 – Brief voor Miguel Van Damme: “Ik wens je het allerbeste”

Miguel Van Damme verloor de strijd tegen leukemie. © Davy Coghe

Begin 2020 belandt de keeper van Cercle opnieuw in het ziekenhuis. Hij is hervallen in zijn strijd tegen leukemie en Karl steunt hem met een emotionele brief… Maar het mocht niet zijn. Twee jaar later verloor de keeper definitief de strijd. “Het verhaal van Miguel en zijn gezin heeft me heel hard geraakt. Als je een brief schrijft om iemand een hart onder de riem te steken, geloof je oprecht dat het nog goed kan komen. Na de publicatie hebben Miguel en ik op Instagram nog een paar keer berichtjes gestuurd. Zijn geloof in een goede afloop viel me op. Miguel was een karaktervent. Het is zo oneerlijk dat mensen op die leeftijd uit ons midden worden geplukt en een gezin in verdriet moeten achterlaten.”

2. 13 februari 2020 – Brief aan de Ieperse Belgian Cats: “Bij elke korf maakt mijn hart een sprongetje”

Karl verklaart de liefde aan onze basketvrouwen. © belga

Vlak voor Valentijn verklaart Karl zijn liefde aan onze basketvrouwen… voor het eerst, maar zeker niet voor het laatst. “Ik ben een onvoorwaardelijke fan van de Belgian Cats en heb diepe bewondering voor wat ze tot dusver hebben gepresteerd. Van de 200 brieven zijn er meer dan vijf Cats-gerelateerd. Ik schreef al naar Emma Meesseman, haar mama, Ann Wauters, ex-coach Philip Mestdagh, Julie Vanloo… en de Ieperse connectie van de Cats dus. Een olympische medaille deze zomer zou het summum zijn. Ik scherp nu al mijn pen!”

3. 26 maart 2020 – Brief aan Lam Paertje: “Je bent een symbool van hoop”

In de bubbel van Karl werd een lammetje geboren, dat vernoemd werd naar de trotse peter Yves Lampaert. © gf

Ook in coronatijd moest geschreven worden… In de bubbel van Karl werd een lammetje geboren, dat vernoemd werd naar de trotse peter Yves Lampaert. Onze brievenschrijver noemt het beestje een hoopgevende metafoor voor de crisis waar we toen met zijn allen in zaten… “Lam Paertje is ondertussen een geweldige bok geworden die al voor behoorlijk wat nageslacht heeft gezorgd. Hij blijft wel hondstrouw. In de periode dat hij zijn bokkenwerk moet doen, moet je wel af en toe opletten dat hij je geen blauwe bil bezorgt. Maar hij blijft voor mij een ongelooflijk symbool van hoe je er altijd in moet blijven geloven.”

4. 24 september 2020 – Brief aan Conner Rousseau: “De politiek is me helemaal kwijtgespeeld”

Conner Rousseau was één van de weinige politici die een brief kreeg van Karl. © NICOLAS MAETERLINCK BELGA

200 brieven, maar slechts een handjevol politici werden geadresseerd. Niet toevallig… In deze brief hekelt Karl de politieke zeden. “Hitsig twittergedoe, protserige provocaties op Instagram, misselijk makend taalgebruik in interviews en een minachtend en respectloos toontje als het over collega’s gaat. Een citaat uit mijn brief van toen. In tempore non suspecto. De brief eindigde als volgt: Toen je net kwam piepen, dacht ik dat de politiek er een aanwinst bij had. … Vooruit! Plus est en vous (tous). Ik geloof het nog altijd, Conner.”

5. 21 januari 2021 – Brief aan de Jonagold-Man: “Het is niet omdat mensen je treffen op een slecht moment, dat je een rotte appel bent”

De woede-uitbarsting van de man die geen Jonagold-appelen meer vond ging viraal. © gf

Het was een van de meest ophefmakende filmpjes in 2021… De woede-uitbarsting van de man die in de Aldi in Veurne geen Jonagold-appelen meer vond. “De kracht van sociale media maakte van een mens op een slecht moment een paria in Vlaanderen. Je tirade tussen de rekken was niet mooi, maar ik probeerde begrip op te brengen. Het is niet omdat mensen je treffen op een slecht moment dat je per definitie een rotte appel bent. Ik hoop dat je opnieuw in een Jonagold kan bijten zonder je er slecht bij te moeten voelen.”

6. 22 april 2021 – Brief aan Kristien Hemmerechts: “De gedachte dat die dt-fout voor eeuwig op papier zou staan, verlamde me”

Kristien Hemmerechts. © belga

De brieven raakten de dagen na publicatie altijd wel ergens een snaar. Maar het gebeurde niet zó vaak dat een brief twee jaar later als een soort boomerang terugkwam… “In deze kaartte ik de dt-regel aan. Het grappige is dat mijn dochter Marte – dit jaar begonnen aan de opleiding toegepaste taalkunde – een fragment uit deze brief er op het grote scherm geprojecteerd zag. Ze stuurde me onmiddellijk een foto. Het dt-spook uit haar tienerjaren achtervolgt haar nu tot in de Gentse aula.”

7. 23 december 2021 – Brief aan Nora Demoen: “Het is niet onder woorden te brengen hoe trots ik op je ben”

Nora heeft een zeldzame ziekte maar zwom toch 500 meter met haar zus Lizan voor De Warmste Week. © OV

“Met heel veel bewondering kijk ik naar het gezin van mijn neef Karl Demoen. Karl en Nele werden bij de geboorte van hun eerste kindje Nora niet door tegenslag gespaard maar doen het fantastisch. Ze hebben ondertussen vier kinderen en gelden als voorbeeld voor velen. Voor mij zijn het echte helden en dat Nora ondertussen een fantastische dochter is, komt mede voort uit hun positivisme en realiteitszin. Chapeau en veel hartjes.”

8. 24 februari 2022 – Brief aan José De Cauwer: “Je zei niets en gaf me een knuffel. Ik wist genoeg”

Karl houdt van José De Cauwer. © belga

“Ik schreef deze brief aan de vooravond van onze eerste commentaaropdrachten samen. Michel Wuyts opvolgen leek me geen sinecure. Maar met José aan mijn zijde wist ik dat ik nergens schrik van moest hebben. De samenwerking overtreft zelfs de verwachtingen. Zielsgenoten hebben mekaar gevonden, een vriendschapsband voor het leven is gesmeed. We hebben maar een woord nodig om mekaar te verstaan. In en buiten de commentaarcabine. Ik hou van José.”

9. 16 februari 2023 – Brief aan Arne Espeel: “Winkel Sport speelt vanaf nu altijd met twaalf”

De betreurde Arne Espeel. © VDB

Op 11 februari van dit jaar overleed Arne Espeel op het voetbalveld. De 25-jarige doelman van tweedeprovincialer Winkel Sport B stopte een strafschop, maar meteen daarna zakte hij in elkaar. Een drama waar ook Karl stil van werd… “Ik heb de voorbije maanden veel strafschoppen zien nemen in eerste provinciale en een aantal keren heb ik aan Arne gedacht. Wat als hij die penalty niet had gestopt? Zou dan hetzelfde gebeurd zijn? Speculaties die nergens goed voor zijn. Al is de meedogenloosheid waarmee het zwaard van het noodlot soms om zich heen zwaait vaak ondraaglijk. Wat blijft voor je omgeving zijn onuitwisbare herinneringen. Koesteren!”

10. 26 april 2023 –Brief aan Geri Haerynck: “Mensen als jij kleuren het leven”

Geri Haerynck is zowat de populairste weerman van Vlaanderen.

“Een amateurweerman uit Koekelare plamuurt al maanden krantenkoppen en wordt zelfs opgevoerd in nieuwsuitzendingen op nationale omroepen. Verklaringen voor weerfenomenen, lange termijnvoorspellingen,… Overal wordt Geri Haerynck tegenwoordig voor gevraagd. Het gevolg van twintig seconden wielercommentaar tijdens Luik-Bastenaken-Luik. Ik snap nog altijd niet hoe iets banaals voor een perpetuum mobile in de media kan zorgen.”

11! 1 september 2023 –Brief aan Juf Martine: “Jij en je collega’s maken de warmte van de dorpsschool tastbaar”

Juf Martine mocht niet ontbreken in het lijstje. © gf

Het was zo goed als onmogelijk om ‘maar’ tien brieven te kiezen. Daarom, een elfde favoriet! “Een ode aan juf Martine mocht niet ontbreken in dit lijstje. De gouden juf die mijn oudste kinderen mee begeleidde bij hun eerste stappen in deze grote wereld. Een zomer lang zat ik te wachten tot het opnieuw 1 september was. Dan kon ik juf Martine geven wat ze verdiende. Toen ze de week nadat de brief verscheen schuifelend op de binnenkoer opdaagde met een lekkere fles hielden we een koffieklets in het zonnetje. Zachte vrouw met een gouden hart!”