Karl Vannieuwkerke centrale gast in podcast ‘Welcome to the AA’ in Watou

Brouwerij St.Bernardus pakt uit met een goedgevuld herfstprogramma. Naast een exclusief reünieconcert van The Boondocks is er ook een live podcast van ‘Nerdland’ en ‘Welcome to the AA’. In die laatste wordt Karl Vannieuwkerke de centrale gast.

In de bekende brouwerij in Watou is er in de zomer altijd leven in de euh… brouwerij. Maar ook de herfst is goedgevuld, dankzij hun programma WANATOU. Eind oktober organiseren ze een reünieconcert van The Boondocks, in samenwerking met Belpop Bonanza. De tickets gingen zo vlot de deur uit dat er een tweede concert werd georganiseerd. Naast een quiz, bier- en foodparing en vinylhappening mikt Brouwerij St.Bernardus op een jong publiek. Zo is de live podcastopname van Nerdland op zondag 6 november helemaal uitverkocht. Ook de tickets voor de live opname van de populaire podcast Welcome to the AA met Alex Agnew en Andries Beckers gaan vlot de deur uit. Dat gaat ongetwijfeld nog wat sneller straks, want nu wordt ook Karl Vannieuwkerke aangekondigd als centrale gast.

Andries Beckers en Alex Agnew ruilen hun studio in Antwerpen in voor eentje in Watou. © GF

“Gastheren Alex Agnew en Andries Beckers zullen in deze live talkshow eens de rollen omkeren en Karl wordt gast in plaats van gastheer”, aldus Pieter Verdonck, marketing manager bij de brouwerij. “Hij zal er niet enkel het relaas vertellen van zijn loopbaan maar ongetwijfeld ook veel anekdotes, zowel van achter de schermen bij ‘Vive Le Vélo’ als vanuit de buik van het peloton. Hij voetbalde bij de jeugd van KVK Ieper, woont nog steeds in Diksmuide en is verzot op de geschiedenis van de Westhoek. Aan gespreksonderwerpen geen gebrek dus.”

Opvallend: niet alleen West-Vlamingen vinden de weg naar Watou. “We zijn blij te merken dat zowel voor de live podcast van ‘Nerdland’ als van ‘Welcome To The AA’ tickets werden gekocht vanuit alle Vlaamse provincies. Op die manier geven we een extra impuls aan het toerisme in de Westhoek tijdens de herfst.”

