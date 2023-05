Karl is nieuwe havenmeester in Kortrijk

Karl Verniers (50) is de nieuwe havenmeester in Kortrijk. Hij volgt hiermee Wim Deleersnijder op die na drie jaar afscheid nam van ‘zijn’ passantenhaven.

Elk jaar kent het aantal plezierboten dat naar Kortrijk afvaart een sterke groei. De stad heeft dan ook heel wat troeven die de boottoerist verleiden om aan te meren pal in het historisch stadscentrum. De Kortrijkse haven is een passantenhaven in twee delen: zowel langs het Guido Gezellepad als aan de Handelskaai kan je voor maximaal tien opeenvolgende dagen aanmeren tijdens het zomerseizoen (1 april tot en met 31 oktober). In het winterseizoen verwelkomt Kortrijk ook langverblijvers. De havenmeester is het eerste aanspreekpunt van de watertoerist. Hij wijst de ligplaatsen toe, geeft informatie, ziet toe op een correct gebruik van de havenfaciliteiten, houdt het terrein en de steigers proper en staat in voor kleine onderhoudswerken. Hij is bovendien actief betrokken bij de verdere uitbouw en toekomst van de passantenhaven.

De Keper

“Ik wil Wim graag uitdrukkelijk bedanken voor zijn goede werk van de afgelopen drie jaar. Ik ontving niets dan positieve reacties van opvarende passanten. We merken dat zowel vraag als aanbod van waterrecreatie toeneemt en zijn werk zal daar zeker ook voor iets tussen zitten als eerste ambassadeur van onze stad voor alle bezoekers die hier komen aanmeren. Veel succes gewenst aan Karl die ook al jaren meewerkt aan de uitbouw van het Kortrijkse watertoerisme”, zegt Wouter Allijns, schepen van Toerisme.

Wim Deleersnijder tekende 3 jaar lang present op en rond het Leiewater. Sinds eind maart geniet hij van een welverdiend pensioen. Karl Verniers neemt zijn taken over. De man is geen onbekende in Kortrijk. Als zaakvoerder van bootverhuur De Keper kent hij de Leie als zijn broekzak. Dat hij vlakbij de plezierjachthaven woont, is alvast ook een pluspunt, want als havenmeester moet je eigenlijk altijd paraat staan. Wanneer een plezierbootje de haven wil binnenvaren, is het niet de bedoeling dat toeristen een uur moeten blijven dobberen om te kunnen aanmeren.

“Het is heel fijn om mensen met eenzelfde passie voor watersport en pleziervaart te ontmoeten. Als eerste aanspreekpunt wil ik de passanten goed ontvangen en wegwijs maken in onze stad, zodat ze met een positief gevoel hun reis kunnen verderzetten en Kortrijk voor hun volgende reis terug op de planning hebben”, zegt Karl Verniers, nieuwe havenmeester Kortrijk.

Vakantie

“Ik heb altijd met veel liefde als havenmeester gewerkt. Ik kon contact houden met de boten en de passanten waren steeds goedgeluimd. Elke dag voelde als vakantie. Mijn verhaal aan het water stopt nu, maar ik blijf de stad en de Leie een warm hart toedragen”, aldus Wim Deleersnijder, oud-havenmeester Kortrijk