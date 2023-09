Karige opkomst voor stemming rond uitkijktoren: welk ontwerp kies jij?

In Dadizele was er een infoavond omtrent de toekomstige uitkijktoren op de site van het Dadipark. Bewoners mochten na de voorstelling hun stem uitbrengen op één van de drie voorgestelde projecten.

Slechts een veertigtal bewoners deed dat in het gemeenschapscentrum den Ommeganck, maar deze week kon je ook nog online stemmen. “Het is de bedoeling dat de toren in 2025 gerealiseerd wordt”, aldus schepen Nessim Ben Driss (Visie).

Je kan nog steeds stemmen

In het kader van het project Horizon 2025 worden op verschillende plaatsen in onze provincie uitkijkpunten gerealiseerd. Ook de gemeente Moorslede diende hiervoor een dossier in. “Mede door de nabijheid van verschillende wandel- en fietsmogelijkheden werd ook de site van het Dadipark, waar heel wat te gebeuren staat, uitverkozen om een uitkijktoren te realiseren. Voor het project krijgen we 225.000 euro aan subsidies, de helft van het totale kostenplaatje. De toren zal een meerwaarde zijn voor toeristisch Dadizele”, aldus schepen van toerisme Nessim Ben Driss (Visie).

Slingerend pad

Momenteel liggen er mogelijke ontwerpen voor de toren op tafel. Een vakkundige jury en de bewoners beslissen samen welk ontwerp er gerealiseerd wordt. Maandagavond werd een infoavond georganiseerd voor de bevolking waar de drie ontwerpen werden voorgesteld. Bij het eerste voorstel wordt de trap opgebouwd in gegalvaniseerd staal. De draagstructuur van de constructie is in hout. De uitkijktoren is als het ware een slingerend pad naar een hoogtepunt. Vanop de toren heb je vergezichten in alle richtingen. Deze toren zou gerealiseerd kunnen worden op het toekomstige speeleiland op de site Dadipark.

Drie platformen

Bij het tweede ontwerp werd er gekozen voor een houtskeletbouw met een betonnen kern. In het laatste stuk van de toren zit een spiltrap naar het hoogste platform. Deze toren zou passen tussen de ontwikkelvelden. De constructie telt in totaal drie verschillende platformen van waarop men kan genieten van de omgeving. Vanop elk platform kijkt men naar een andere richting.

Bewoners stemmen mee

Bij het ontwerp van de derde uitkijktoren wordt er gekozen voor drie 25 meter hoge platen gemaakt uit cortenstaal. De opening die ontstaat door de plaatsing van de wanden wordt een venster voor de omgeving. Binnenin de constructie is er een trap die uitmondt op een platform van waaruit je zicht hebt op de regio. Ook deze constructie zou gebouwd worden nabij de ontwikkelvelden, vlakbij het wandelpad.

Een onafhankelijke jury en de burgers beslissen nu samen welk ontwerp er het best past bij de site van het Dadipark. Na de voorstelling maandagavond in de Ommeganck mochten de aanwezigen stemmen en zo hun voorkeur aangeven. Een veertigtal bewoners woonde uiteindelijk de voorstelling bij, sommigen onder hen brachten geen stem uit.

Onder andere Stefanie Devolder, die vlakbij de site van het Dadipark woont, deed dat wel. “Ik vond het wel interessant om de drie ontwerpen te zien. Ze zijn allemaal erg verschillend waardoor het niet gemakkelijk was om te beslissen. Uiteindelijk heb ik toch een keuze gemaakt. Het is goed dat we mee mogen kiezen welke constructie er komt, want wij als Dadizelenaar zullen ook heel erg vaak de uitkijktoren zien.”

Online stemmen

Met het participatiemoment is de komst van de uitkijktoren op de site van het Dadipark opnieuw een stapje dichterbij. “Het is de bedoeling dat de toren in 2025 gerealiseerd wordt. Bewoners die dat wensen kunnen deze week ook nog hun stem via de gemeentelijke website uitbrengen en zo ook mee beslissen welke toren er gebouwd wordt”, aldus schepen Nessim Ben Driss (Visie).

Op de gemeenteraad vroeg oppositieraadslid Ward Gillis (PRO) om het project rond de uitkijktoren on hold te zetten tot na de gemeenteraadsverkiezingen, maar daar ging het gemeentebestuur niet op in. “We zijn gestart met dit project en doen er mee verder. De uitkijktoren wordt een extra toeristische troef voor de gemeente”, aldus schepen Nessim.