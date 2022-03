Karen maakt eindwerk rond herbestemming kerk van Damme: “Echt plan wordt getekend”

De Brugse studente interieurvormgeving Karen Gryspeert maakt als eindwerk een studie met voorstel tot herbestemming van de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Damme. “Ik heb heel wat Dammenaars geconsulteerd en mijn voorstel is om er een soort cultureel centrum met ook ruimte voor boeken van te maken”, zegt Karen.

Karen Gryspeert uit Brugge is derdejaars studente interieurvormgeving aan het KASK in Gent en kreeg als eindwerk de opdracht om aan een uit te kiezen kerk een nieuwe bestemming te geven. Het gaat voor alle duidelijkheid niet om een échte herbestemming, maar wel om een interessante studie in het kader van haar opleiding. “Omdat ik zelf in Brugge woon en ook Damme wel goed ken, koos ik voor de OLV-kerk in Damme. Ik wist ook dat die kerk niet veel meer gebruikt wordt, nu de erediensten vooral plaatsvinden in Moerkerke en Sijsele. Wat ook meespeelt, is de bijzondere architecturale vorm van de kerk die eigenlijk uit drie delen bestaat: er is de toren, het middengedeelte en dan de hallenkerk zelf. Opmerkelijk is dat het middengedeelte al lange tijd een ruïne is. Het middengedeelte werd omstreeks 1725 bewust afgebroken omdat de kerk toen veel te groot en te duur werd om die te blijven onderhouden. De muren lieten ze wel staan om de toren te ondersteunen”, vertelt Karen.

Visit Damme wil alvast met mij rond de tafel zitten

Ze maakte voor haar studie een analyse van de omgeving, deed een oproep voor suggesties op Facebook en sprak ook met mensen die wonen of werken in Damme. “Een aantal mensen reageerde dat ‘een kerk toch vooral een kerk moest blijven’. Het moet niet al te gek worden, klonk het… Ik had ook de indruk dat niet iedereen begreep dat het maar om een fictieve herbestemming gaat.” (lacht)

Cultuur

“De suggesties die ik kreeg gingen toch vooral in de culturele, artistieke richting. Tentoonstellingen, lezingen, workshops,… Een ruimte voor boekhandels of boekenmarkten werd ook geopperd. Net als een bibliotheek en een ruimte voor jongeren om rustig te studeren. Ook een foodmarket met streekproducten was een van de suggesties”, somt Karen op. “Mijn voorstel is dus een herbestemming tot cultureel ontmoetingscentrum met ook ruimte voor boeken, passend bij Damme als Boekendorp. In de tweede fase van mijn eindwerk moet ik dan een echt concreet plan maken en ook uittekenen hoe de inrichting van de kerk er dan precies zou gaan uitzien. De mensen van Visit Damme (dienst toerisme en onthaal van de stad Damme, red.) lieten al weten dat ze eens met mij rond de tafel willen zitten. Dus ja, misschien laat het stadsbestuur er zich wel door inspireren.”