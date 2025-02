Karen Jansen uit Lommel is de nieuwe Miss België, Astrid Lafaut wordt tweede eredame én Miss Vlaanderen

In het Plopsa Theater in De Panne vond zaterdagavond de finale van Miss België plaats. Karen Jansen uit Lommel volgt Kenza Ameloot op als Miss België. Zo blijft Romanie Schotte (2017) de laatste West-Vlaamse Miss België.

Karen Jansen uit Lommel gaat voortaan door het leven als Miss België. Ze won zaterdagavond de strijd om het felbegeerde kroontje in het Plopsa Theater in De Panne. Onder de 32 finalisten waren er drie West-Vlaamse kandidaten. Astrid Lafaut (22) uit De Panne speelde niet alleen een thuismatch, ze werd bovendien tweede eredame én Miss Vlaanderen. “Het is mijn kinderdroom om Miss België te worden”, aldus de finaliste, die aan de slag is in het familiebedrijf Broeierij en Pluimvee Lafaut, onlangs in KW.

Kiana Verstraete (23) uit Kortrijk eindigt als vierde eredame. Voor haar was de finale een droom die werkelijkheid wordt. Eentje die eigenlijk al naar een overwinning smaakte, want de Kortrijkse lijdt aan een zeldzame aandoening waardoor stappen geen evidentie is. Al heeft ze daar een oplossing voor: skeeleren. “Als ik win, zoef ik met het kroontje op mijn hoofd door het stadscentrum. Beloofd”, liet ze voor de finale optekenen.

Tot slot haalde ook Julie Puype (18) uit Hertsberge de finale. Zij droomde eveneens van een jaartje als Miss België. De studente gezondheidszorg uit de Oostkampse deelgemeente is al van jongs af gefascineerd door de verkiezing.

Tijdens de finale werd de groep van 32 finalisten uitgedund tot 22 en later tot 15 finalisten. De drie West-Vlaamse meisjes haalden alle drie die ultieme selectie.

Nevenprijzen

Er waren ook enkele nevenprijzen te verdelen tijdens de galashow. Astrid Lafaut mag zich op die manier ‘Miss Social Media’ noemen.

Bij de blijvers waren zes dames die tijdens de voorbereidingsreis in Egypte goede punten scoorden. Zo kreeg Gladys Palermo uit de provincie Namen de titel ‘Miss Sympathy’. De sportiefste kandidate was Alicia Sbaglia uit Virton: zij won de award voor ‘Miss Sport’. ‘Miss Beach’ ging naar Axana Carmony uit Asse. Jetaime Vandeuren uit Heist-Op-den-Berg kreeg de award van ‘Miss Talent’. Miss Charity’ was weggelegd voor Victoria Verbelen uit Wemmel. De laatste prijs ging naar Karen Jansen uit Lommel: zij ging lopen met de titel van ‘Miss Model’ en finaal dus ook met de titel van Miss België.