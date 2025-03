Karel Sabbe coacht YouTubers Average Rob en Arno The Kid voor Marathon des Sables: “Als iemand ons kan helpen, dan is hij het wel”

Van ultrarun-legende naar woestijncoach: Karel Sabbe, de man die in 2023 de beruchte Barkley Marathons voltooide en in 2025 het snelheidsrecord op de Te Araroa Trail verpulverde (van 49 naar 31 dagen!), traint nu de knotsgekke YouTube-broers Average Rob (33) en Arno The Kid (26) voor hun strafste stunt tot nu toe: de Marathon des Sables. “De grootste fout? Te snel starten”, klinkt het trainingsadvies van Karel Sabbe (35).

Woestijnwijsheden

Rob Van Impe, beter bekend als YouTuber Average Rob, en zijn broer Arno The Kid wagen zich op hun YouTube-kanaal aan extreme sportuitdagingen. Na bobsleeën, waterskiën en loopings in een vliegtuig, stortten ze zich in 2023 op een Ironman-triatlon. Geïnspireerd door een video met toptriatleet Marten Van Riel, besloten ze de loodzware race in Klagenfurt, Oostenrijk, te volbrengen met slechts zes maanden voorbereiding. Ze finishten toen allebei. In april 2025 willen ze hun tanden in een nog straffere uitdaging zetten: de Marathon des Sables!

Dreamteam coaches

Sabbe kent het klappen van de zweep en houdt de broers – die opgroeiden in Overijse – met beide voeten in het zand. “De grootste fout? Te snel starten. De woestijn straft je als je je energie niet doseert”, waarschuwt de Anzegemse ultraloper. “Blijf drinken, ook als je geen dorst hebt. Eén fout en je lichaam loopt droog.” Mentale veerkracht is minstens zo belangrijk. “Je gaat alles haten: het zand, de hitte, je schoenen, je broer… maar als je dat accepteert en blijft lopen, kom je er.”

Naast Sabbe delen ook Matthieu Bonne en Tom Waes hun survivalgeheimen ter voorbereiding van het Sahara-avontuur. Bonne is zelf ervaringsdeskundige, terwijl Waes met zijn kenmerkende sérieux uitlegt wat je vooral níét moet doen. Voor Rob en Arno wordt de Marathon des Sables een epische test. “Maar als iemand ons kan helpen om tussen de zandstormen door nog een TikTok te maken én de finish te halen, dan is het Karel Sabbe wel”, klinkt het.