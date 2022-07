Karel fietst naar Deens stadje Odense, dat speciale link heeft met Vichte: “Rondleiding gekregen van stadsgids”

Sedert 2008 maakt Vichtenaar Karel Demeulemeester (65) er een gewoonte van om op eigen krachten te reizen, met de fiets of te voet. Vertrekkende van aan zijn achterdeur bracht zijn stalen ros hem deze zomer tot in Denemarken. Daar stond de stad Odense met stip aangeduid. “Eigenlijk kan je zeggen dat de moord op een Deense koning mee tot het ontstaan heeft geleid van Vichte én de bouw van de Oude Kerk”, stelt Karel Demeulemeester.

Van het jaar 1043 tot 1086 leefde in Denemarken Koning Knud IV. Hij trouwde in 1081 op 38-jarige leeftijd met Adèle van Vlaanderen, de dochter van de Graaf van Vlaanderen. Adèle was toen 16 jaar oud. Een langer huwelijk dan vijf jaar was hen niet beschoren want koning Knud werd in 1086 door rebellen vermoord in de Sint-Albani-kerk in Odense. Later werd Knud heilig verklaard en tot op vandaag is hij de patroonheilige van Denemarken.

Na de moord verliet Adèle snel Denemarken. Een jaar later hield zij als ‘weduwe van een martelaar van het geloof’ een bedevaart naar de abdij van Sint-Thierry nabij Reims (Frankrijk). Daar gaf ze de toestemming aan de monniken om een nederzetting en kerk te bouwen ter nagedachtenis van haar echtgenoot nabij de Fifta -beter bekend als de Vichtebeek- in ruil voor gebeden en misvieringen (en invloed in Christelijke kringen). En met resultaat: Knud IV werd nog tijdens het leven van Adèle heilig verklaard. Een aantal jaar later slaagden de monniken erin om onder bescherming van ridder Goswin een prachtig kerkje te bouwen in Vichte dat er nog steeds staat onder de naam Oude Kerk.

“Eigenlijk kan je zeggen dat de moord op een Deense koning mee tot het ontstaan heeft geleid van Vichte en de bouw van de Oude Kerk”, benadrukt Karel de link met Vichte.

1025 kilometer

Karel legde 1025 km af. “Ik hou van uitdagingen, zowel te voet als met de fiets, en het kan me niet schelen om de reis alleen te maken. Denemarken stond nog op het verlanglijstje en de Deense stad Odense me kon verleiden om te passeren. Volgens Google Maps is het met de fiets 911 kilometer van Vichte naar Odense, maar ik deed hier en daar wat omwegen, waardoor er nog ruim honderd kilometer bij kwam op de teller.”

Ik hou van uitdagingen, zowel te voet als met de fiets

“Het eerste deel van mijn reis dat tot Wiesmoor in Duitsland ging, reed ik alleen. Ik logeerde bij ‘Vrienden op de fiets’, een Nederlandse organisatie waarbij fietsers en wandelaars heel goedkoop logies vinden bij particulieren. Voor een kamer en ontbijt betaalde ik 22,5 euro en mee-eten met het gezin ’s avonds kostte me 10 euro. Ik vind dit een prachtige formule. Je leert heel wat mensen beter kennen en je krijgt ook goede raad en tips over de streek, de bezienswaardigheden en de gewoonten. De meeste mensen die hun huis openstellen zoals veel Nederlanders, maar ook Belgen en Duitsers zijn heel gastvrij, communicatief en geïnteresseerd. Reizen op die manier is écht een aanrader!”

“Het tweede gedeelte van de reis vanaf Wiesmoor tot Odense fietste ik in gezelschap van Noël Peers en reed het koppel John Demeyer en Huguette Van Den Bogaerde mee van camping naar camping met hun kampeerwagen waarin we alle vier konden slapen. Het zijn alle drie mensen van Vichte waarbij John Demeyer ook lid is van de Heemkundige Kring De Spinspoele en Noël actief is als bestuurslid van de Vichtse Dorpsraad.”

Anekdote

“De dag voor onze aankomst in Odense stuurden we een mailtje naar de stadssecretaris, de burgemeester en de toeristische dienst van de stad met de vraag of we contact konden hebben met een historicus van de stad.”

“De dag nadien waren Noël en ik aan het fietsen naar Odense en ter hoogte van de stad Kolding, die ook in de derde rit van de Ronde van Frankrijk 2022 werd aangedaan, kreeg ik een telefoontje. Ik stopte en een mannenstem in het Engels was aan de lijn. Ik dacht eerst dat het een of ander callcenter was, maar al gauw bleek dat het de stadssecretaris van Odense was die een afspraak regelde met de lokale historicus. De volgende dag kregen we een prachtige rondleiding en uitleg over Koning Knud IV en zijn koningin Adèle van Vlaanderen. Van een verrassing gesproken!

Wie weet, misschien zal deze herinnering aan de laatste Vikingkoning van Denemarken en Adèle van Vlaanderen leiden tot een volgend volksfeest in Vichte.”