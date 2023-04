Karel de Boer start ‘zeilende veerdienst’ tussen Oostende en Ramsgate: van 1 tot 5 mei ‘proefvaart’ met Morgenster

Als het van Karel de Boer afhangt, komt er op regelmatige basis een verbinding tussen Oostende en Ramsgate. Met een zeilschip welteverstaan. De proefvaart is gepland tussen 1 en 5 mei.

“Fair Ferry is een veerdienst per zeilschip. Wij verzorgden al drie keer een overvaart tussen Rotterdam en Londen en de Morgenster is nu pas terug van een Atlantische overtocht”, zegt Nederlander Karel de Boer. Hij zeilt al zijn hele leven en ziet zijn Fair Ferry als een alternatief voor het vliegtuig.

Tallship van 38 meter

De Morgenster was eerder al te gast op Oostende voor Anker. Het is een tallship van 38 meter dat als opleidingsvaartuig dient, waar de passagiers ook aan de slag gaan als bemanning, onder leiding van professionals. De initiatiefnemer speelt op het nostalgische gevoel: “In 2013 werd de veerdienst tussen Oostende en Engeland uit de vaart gehaald. We willen nu onderzoeken of we de lijn kunnen herstellen en plannen een pioniersvaart.”

Er kunnen 24 mensen mee aan boord en een eerste vaart wordt gemaakt tussen 1 en 5 mei. Karel de Boer: “We zeilen van Oostende naar Ramsgate en terug. Een enkele reis kost 400 euro waarbij ze in Engeland afstappen. Wie mee terugkeert, betaalt 790 euro en kan twee nachten aan boord verblijven ter plaatse. De maaltijden zijn inbegrepen.”

De boekingen lopen goed. “Het zit al redelijk vol, maar er zijn nog plaatsen.”

Inschrijven kan via info@fairferry.com.