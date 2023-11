Karaoke Pitch organiseert Warmste blad-steen-schaar-toernooi voor vzw Stop Darmkanker: “Mijn broer heeft de strijd verloren”

In het kader van De Warmste Week organiseren Kenneth Soete en Mathieu Craeynest, zaakvoerders van karaoke Pitch in Heule, op 2 december het Warmste blad-steen-schaar-kampioenschap. De opbrengst gaat naar de vzw Stop Darmkanker.

Het spelletje blad-steen-schaar heeft in de afgelopen decennia op heel wat speelplaatsen in Vlaanderen belangrijke beslissingen helpen nemen. “Bij ons is het vooral gekend als een kinderspel, maar in Japan is het menens”, zeggen Kenneth en Mathieu, die daar de mosterd haalden voor het warmste blad-steen-schaar-kampioenschap. “Wedstrijden worden er zelfs live via het internet uitgezonden. Te gek voor woorden.”

Gokken op je favoriet

Tijdens het toernooi in Pitch strijden tweeëndertig spelers om de titel van koning(in) van de iconische handbewegingen. “Zij spelen telkens the best of three, onder het toeziend oog van een scheidsrechter. Het leuke is dat ook supporters geld kunnen inzetten op hun favoriete speler. Wie bijvoorbeeld 2 euro inzet op zijn vriend en die gaat door, dan wordt het geld verdubbeld. Op die manier hopen we – samen met het inschrijvingsgeld van 6 euro per deelnemer – wat centen op te halen voor het goede doel”, zegt Mathieu.

Er gaat bovendien niemand met lege handen naar huis. “Elke deelnemer ontvangt een herbruikbare koffiebeker”, vertelt Kenneth. “De top 3 belonen we met waardebonnen voor een karaokeavond met vrienden en tickets voor onze comedynight die we maandelijks organiseren. De avond van het kampioenschap zetten we uiteraard onze karaokebooths gratis open voor een feestje.”

Broer verloren

De opbrengst van de avond gaat naar de vzw Stop Darmkanker en dat heeft een reden. “Mijn broer Nico, echtgenoot en papa van toen nog twee jonge kinderen, heeft op amper 42-jarige leeftijd de strijd tegen darmkanker verloren”, zegt Kenneth. “De vzw die wij steunen, zet zich in voor het vroegtijdig opsporen van de ziekte, wat echt levens kan redden. Wij willen daar graag ons steentje toe bijdragen.”