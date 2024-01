Kapster Natascha koopt driekoningentaart… met juweeltje van 2.500 euro erin: “Ik draag het gouden kroontje nu zelf”

Patisserie Van Mullem en juwelier Quijo uit Brugge verkochten 500 driekoningentaarten, met in drie ervan een kostbaar juweeltje… dat tot 2.500 euro waard was. Het is een groot succes, want de taarten gingen vlot over de toonbank.

De organiserende handelaars haalden er zo goed als alle media mee, tot de openbare omroep toe. En intussen zijn de drie gelukkigen die een taart met juweeltje kochten allemaal opgedoken.

Wij troffen alvast een ervan aan op de nieuwjaarsreceptie van de Handelsgebuurtekring Langestraat-Hoogstraat, maandagavond in café De Kelk. Het gaat om Natascha Eggermont van kapsalon Spazio in de Langestraat.

Taart eerder gekocht

“We kopen wel vaker zo’n lekkere driekoningentaart bij Van Mullem, dus het was ons niet alleen om het juweeltje te doen”, vertelt Natascha. “Al geloofde mijn man er toch wel in dat we kans zouden kunnen maken, iets meer dan ikzelf eigenlijk. We hadden de taart al gekocht op vrijdag, maar hebben toch nog – uit een soort traditie of om het lot niet te tarten – gewacht op de eigenlijke Driekoningendag zaterdag 6 januari om die aan te snijden. En wat bleek: mijn man trof een pakketje in zilverpapier aan bij het snijden. En toen werd het ons natuurlijk duidelijk dat we bij de gelukkigen waren. Met het gouden kroontje ben ik toen zoals voorzien naar juwelier Quijo gegaan, die het juweeltje van een ketting heeft voorzien. Ja, ik ben er echt wel gelukkig mee!”