Kapster Febe (21) heeft navijf jaar haar eigen salon

Pas 21 en al vijf jaar ervaring. Febe Reynaert wist wat ze wilde toen ze als vijftienjarige besloot om haartooi te volgen. Toen ze vond dat ze genoeg geleerd had, startte ze haar eigen salon in Wevelgem.

“Ik wilde absoluut naar de kappersschool in Gent, die heeft de reputatie de allerbeste opleiding te geven en valt heel vaak in de prijzen”, vertelt Febe. “Na de opleiding van vier jaar secundair, volgde ik er nog een zevende jaar. Nu ben ik helemaal klaar om mijn eigen zaak te starten.” Als vijftienjarige werkte ze al bij kapper Camillo in Gent, de volgende vier jaar verdeelde ze haar vrije tijd tussen de kapperszaken Beau Elle in Kortrijk en Vogue in Wevelgem.

Gezond haar

Sinds 4 mei heeft ze dus haar eigen kapsalon in het ouderlijk huis, in de Leliestraat 35. Wat tot voor enkele maanden de garage was, is nu een prachtig nieuw salon, waar Febe ondertussen vooral dames en kinderen ontvangt. “Momenteel werk ik nog als oppas- en poetshulp in Vrije Basis School De Wijnberg”, zegt Febe. “Toch ben ik dagelijks open. Overdag waar het kan en ’s avonds. Ik ben pas tevreden als ik mijn klanten naar buiten zie wandelen met haar dat er gezond uitziet. Ik raad aan om niet te veel warmtebronnen te gebruiken, en vooral te werken met goede producten.”

“Wat ik al vaak gehoord heb in de buurt, is dat Febe erin slaagt om de mensen een jonge look te geven”, vult mama aan. “Je ziet dat het haar geknipt en verzorgd werd door een jeugdig iemand.” (SLW)

Hairline by Febe is dagelijks open op afspraak. Via Facebook of Instagram op @hairline by Febe of op 056 32 35 12.