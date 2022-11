Kapster Cindy wordt jongerencoach na twee mislukte operaties: “Na 26 jaar uiterlijke schoonheid, tijd om innerlijk te laten stralen”

Cindy Vanpoucke uit Ingooigem kreeg na 26 jaar te horen dat ze haar job als kapster om medische redenen moest stopzetten. Ze klom uit een diep dal en schoolde zich om tot kinder-jongerencoach. “Begin oktober startte ik Step-Up op om jongeren in hun puberteit te ondersteunen. Alles wat ik in mijn leven heb mogen ervaren, zowel positief als negatief, heeft in zeker zin bijgedragen tot waar ik vandaag sta.”

Het stond als het ware in de sterren geschreven dat Cindy kapster zou worden. Zij hield er van om mensen te verbinden, er te zijn voor anderen en iets voor hen te betekenen. “Op tienjarige leeftijd was ik vastbesloten om kapster te worden”, vertelt Cindy Vanpoucke (46). “Jaren later volgde ik een opleiding om op 1 oktober 1995 mijn droom waar te maken met de opening van mijn eigen ‘Kapsalon Cindy’ in Ingooigem. Door hard te werken en een goede band op te bouwen met mijn cliënteel groeide en bloeide mijn zaak. Twee jaar geleden begon het echter mis te lopen. Door een schouderletsel moest ik noodgedwongen schaar en kam opbergen voor een noodzakelijke operatie, gevolgd door een revalidatie van vier maanden. Tijdens die herstelperiode werd vastgesteld dat de operatie mislukt was en kwam er helaas een tweede operatie. Ik bleef positief denken en zette door, maar toen ik me voorbereidde om mijn zaak opnieuw op te starten ging het opnieuw bergaf.”

Noodgedwongen sluiten

Haar wereld stortte in toen ze van de dokters hoorde dat ze nooit meer zou kunnen werken als kapster. Na 26 jaar kwam een einde aan haar succesverhaal en moest haar zaak om medische redenen definitief sluiten. Er kon geen afscheid meer genomen worden van het cliënteel. “Ik kon mijn vele klanten nooit bedanken voor de mooie momenten die we jaren deelden en ik voelde toen dat ik gefaald had en hen in de steek liet”, vervolgt Cindy. “Het werd de pijnlijkste en moeilijkste periode van mijn leven. Daarbij kwam corona in het gezin met drie opgroeiende pubers die zich niet konden ontplooien zoals dat zou moeten zijn. Hierdoor gingen ze er emotioneel wat onderdoor. Ik hoorde ook buiten ons gezin dat veel jongeren het moeilijk hadden in de lockdown en dat er gezocht werd naar ondersteuning.” Op een dag hoorde Cindy de veelzeggende quote ‘It’s easier to build strong children, than repair broken adults’. Deze woorden bleven nazinderen en openden haar de ogen na een zware periode.

Groeiproces

“Ik zocht en vond een perfect passende opleiding tot vakbekwame kinder-jongerencoach bij ‘De Kunst van Kindercoaching’ en wist voor honderd procent dat ik er wilde voor gaan. Het werd een boeiende en leerrijke ervaring, maar ook een groeiproces voor mezelf. Terwijl ik 26 jaar voor de uiterlijke schoonheid van mensen heb gezorgd, mag ik nu jongeren begeleiden om hun innerlijke ‘ik’ te laten stralen”, klinkt Cindy enthousiast.

Op 1 oktober 2022, exact 27 jaar na de opstart van haar kapperszaak, ging Cindy met haar Jongerencoachpraktijk Step-Up van start. “Het is mijn wens om jongeren in de puberteit te ondersteunen. Vaak is dit een woelige periode waarin de jongeren hun eigen identiteit ontwikkelen, allerlei ervaringen opdoen, loskomen van de ouders en zich ontdoen van aangeleerde patronen die niet meer bij hun persoonlijkheid passen. De puberteit is een groeiproces naar hun eigen ‘ik’ om zo als sterke, zelfzekere volwassene in de maatschappij te staan. Dit gaat niet altijd zonder slag of stoot. Vaak botsen de jongeren tegen de grenzen van de ouders of de druk die de omgeving hen oplegt.”

Dankbaar en gelukkig

“Als ik terugblik op de voorbije jaren, kan ik alleen maar dankbaar en gelukkig zijn”, besluit Cindy. “Alles wat ik in mijn leven heb mogen ervaren, zowel positief als negatief, heeft in zeker zin bijgedragen tot waar ik vandaag sta. En daar ben ik best trots op!”