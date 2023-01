Kapster Brenda nog steeds getroffen door gevolgen gasexplosie:“Ik moet het doen zonder etalage”

Drie maanden na de gasexplosie zit kapster Brenda ook figuurlijk met de handen in het haar : “Er komt maar geen oplossing voor mijn etalageraam.”

“Bij de gasexplosie vielen hier bij mij gelukkig geen gewonden”, zegt Brenda David. Ze is al 26 jaar kapster en baat in de Christinastraat 82 Haaratelier Aura uit. Het raam ging aan diggelen en ook het kader van het raam kwam los. “Er werd een houten bescherming geplaatst en ik ging vrij snel weer aan het werk. Ik kan me niet veroorloven om te sluiten. Ik zou inkomen verliezen en ook de klanten, van wie sommige hier wekelijks komen, zouden wegtrekken.” Drie maanden na de explosie is het nog steeds behelpen. “Ik hing een poster en bordje dat mensen me kunnen bereiken, maar ik mis natuurlijk het raam.”

Schadevergoeding

“Er is schade aan het inboedel en daarvoor kreeg ik van mijn verzekering een bedrag dat minder was dan het schadebestek”, zegt Brenda. Brenda huurt het pand en de schade daaraan is ten laste van de eigenaar. “Die verwijst uiteraard door naar de verzekering en ik vrees dat herstel nog lang zal aanslepen. Hier kwam nog niemand over de vloer om te kijken om een nieuw raam te plaatsen. Zelfs kan en mag ik geen nieuw raam plaatsen, want dit is mijn eigendom niet. Ik vroeg ondertussen wel een aanpassing van de huurprijs, maar dat zit er niet in. Mijn grootste wens is dat er een nieuw raam komt, zodat hier weer daglicht binnenkomt en mijn zaak weer zichtbaar wordt.”

Veel passage is er momenteel niet : Brenda’s zaak ligt vlak naast de werfzone die door het parket nog niet is vrijgegeven en dus komen maar weinig voorbijgangers langs. Brenda heeft wel begrip voor hoe het Economisch Huis helpt :”Ze doen wat ze kunnen.”

Brenda is elke dag ‘bezig’ met de problemen en gevolgen van de gasexplosie. “En toch zet ik door, want ik ben trots op mijn eigen kapsalon en er zijn weinig alternatieven”, besluit ze strijdvaardig. (EFO)

