Kapsalon Lien opent de deuren in Westvleteren

Lien Debergh (21) gaat vanaf maandag 10 februari voltijds aan de slag als zelfstandig kapster in de Roggestraat 2a.

Lien is de dochter van Patrick Debergh en Inge Cappoen. Dat Lien kapster zou worden, was al vroeg duidelijk. Als kind experimenteerde ze al volop op haar poppen. “Ik doe dit supergraag. In school hadden we regelmatig modellen nodig en mijn mama heeft zich meermaals opgeofferd. Als 16-jarige ben ik gestart met een vakantiejob bij kapper Ronny in Proven en deed daarna stage in Passendale en Poperinge. Ik was al een tijdje bezig in bijberoep en werkte 2,5 jaar bij Gloss And Shine in Brielen. Volledig zelfstandig worden is een droom die ik nu kan waarmaken”, lacht Lien. Er is in Westvleteren hoge nood aan een kapper, Lien zal de enige zijn. Het kapsalon is open op maandag van 7.30 uur tot 20.30 uur, woensdag van 8 uur tot 18 uur, donderdag van 8 uur tot 20.30 uur, vrijdag van 7.30 uur tot 18 uur en zaterdag van 7.30 uur tot 16 uur. Dinsdag en zondag zijn de sluitingsdagen. Zowel vrouwen, mannen als kinderen zijn welkom. Een afspraak maken, kan op 0471 110 346. (RVL)