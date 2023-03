Kapsalon Hilde verwent haar klanten in Koksijde dorp: “Tijd voor persoonlijke aanpak”

Hilde Van Derplas had meer dan 20 jaar een kapsalon in de Zeelaan in Koksijde, maar verhuisde onlangs naar een intiemer salon in de dorpskern. “Ik heb hier een heel ander leven, ik geniet echt”, vertelt Hilde stralend.

Hilde Van Derplas is al meer dan 37 jaar kapster. “Ik ben begonnen met een salon langs de Koninklijke Baan in Koksijde. Dat waren heel andere tijden, het werk was echt seizoensgebonden: druk in de zomer, kalmer in de winter”, legt Hilde uit. “Na vijftien jaar besloot ik om Salon Nordic te openen in de Zeelaan in Koksijde. Daar had ik het hele jaar door werk en dat was veel aangenamer.”

Toch besloot Hilde onlangs om de Zeelaan te verlaten en te verhuizen naar de dorpskern van Koksijde. “Dat deed ik omdat ik een persoonlijkere aanpak wou met mijn klanten”, verklaart Hilde. “Nu kan ik klant per klant verwennen, ik tracht hen 100 procent tevreden te stellen met hun kapsel. Ze zitten hier echt alleen met mij. Het is voor mij en de klanten veel rustiger, want nu heb ik tijd om hen een luisterend oor te bieden. Als je jong bent, kan je goed tegen de drukte, maar als je wat ouder wordt, doet die rust deugd. Het is echt heel leuk dat ik elke klant zelf kan bedienen en de tijd heb om te luisteren naar wat ze exact willen. Hier kan ik me ook meer toeleggen op haarkleuringen en dat is echt fijn. Ik was eerst wat bang om te verhuizen naar het dorp, maar ben snel een dorpsmens geworden en wil graag iedereen hier beter leren kennen. Ik heb een heel ander leven nu en het is echt genieten. Er is een andere wereld opengegaan voor mij.”

Dat Hilde ook na 37 jaar nog altijd haar job met hart en ziel doet, mag duidelijk wezen. “Van in het begin tot nu: ik hou zielsveel van mijn beroep. Mijn klanten, mijn man en zoon: iedereen zegt dat dit echt mijn passie is. Zelfs dag en nacht, vindt mijn man”, lacht Hilde.

Info: Een afspraak maken bij Kapsalon Hilde kan via 0478 28 01 77. Je vindt Hilde in de Houtsaegerlaan 48 in Koksijde. (Louise Billet)