Kapsalon Estudio opent de deuren

Sinds woensdag 15 december ontvangt Hannelore Dupont (48) klanten in haar gloednieuwe kapsalon. Dat opende ze in de Koning Albertstraat 62.

Hannelore leerde het vak in het Sint-Theresia instituut in Kortrijk en heeft al een lange weg afgelegd in de wereld van hairstyle, mode en make-overs. Snit, kleur en make-up zijn haar stokpaardjes. Daarvoor zweert ze trouw aan het merk Kevin Murphy voor de mooiste resultaten in kapsels. “Het pand, waar ik mijn nieuwe kapsalon in onderbracht, moest eerst een make-over te krijgen, waardoor de normale opening pas voorzien was in januari 2022”, vertelt Hannelore. “Dat ik sneller de deuren kon openen, is dan ook mooi meegenomen. Ik kon al op 15 december een pre-opening doen.

Spaanse naam

Elf jaar had ik mijn eigen zaak en ik ging vervolgens in een samenwerkingsverband werken. Dat ik nu opnieuw mijn eigen zaak heb, maakt me blij. ‘Estudio’ zou ik niet meteen een gewone kapperszaak noemen. Estudio is eigenlijk Spaans en betekent zoveel als ‘Atelier’. Mijn dochter ontwierp het logo van Estudio. Van zodra je de zaak binnenkomt, valt het dan ook meteen op dat het niet de standaardkappersmeubelen zijn die je er aantreft. Het is mijn bedoeling om in mijn zaak een warme huiselijke sfeer te creëren, zodat elke klant zich er meteen thuisvoelt. Daarnaast bied ik in mijn zaak een niet-alledaagse collectie aan kledij aan, die wekelijks wordt aangevuld met nieuwe collectiestukken.”

Op regelmatige basis volgt Hannelore eveneens bijscholing in zowel binnen- als buitenland, om zo haar klanten altijd de laatste kapseltrends te kunnen aanbieden. (BRU)

Een afspraak maken kan via https://estudiosalon.be en 0472/56 82 08. Op weekdagen is Estudio geopend van 8.30 u tot 18 u met uitzondering van de dinsdag. Op zaterdag ontvangt Hannelore u graag tussen 8 u en 17 u.