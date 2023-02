Kapsalon Ciseaux knipt voor slachtoffers van aardbevingen

Bij kapsalon Ciseaux uit Oostduinkerke vonden ze dat ze ook iets moesten doen voor de slachtoffers van de aardbevingen in Syrië. Het personeel van het kapsalon knipte een namiddag lang ten voordele van hen.

Werkgeefster Tatiana Stelmakh kwam met het voorstel om dinsdagnamiddag alle inkomsten van de knipbeurten te doneren aan de slachtoffers van de aardbeving in Syrië. Collega-kapper Mohamed is van Syrië afkomstig en knipte samen met Tatiana, Joanna en Maya de hele namiddag lang het haar ten voordele van de slachtoffers van de aardbevingen.

Gulle schenkingen

Mohameds ouders wonen in Oostende maar verblijven momenteel in Syrië, wat meteen de link legt naar de steunactie. De inkomsten en enkele gulle schenkingen brachten meer dan 500 euro op. Tatiana wil in de toekomst nog steunacties organiseren. Die worden dan aangekondigd op de Facebookpagina en de website van kapsalon Ciseaux. (DME)