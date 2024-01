Kapsalon AY met een ‘maan’-touch

In de Tielstraat 3 in Meulebeke is sinds kort een nieuw kapsalon actief. Het is het geesteskind van Aylar Cetin.

Aylar is van Turkse origine, maar ze is in Tielt geboren op 20 januari 1998. Ze liep school in de Koorddanser, trok daarna voor zeven jaar naar het Sint-Jozefsinstituut om er de kunst van het haarkappen onder de knie te krijgen en studeerde dan nog eens twee jaar modetechnologie in Gent.

“De drang om haar te kappen had ik al van jongs af aan in mijn vingers”, aldus Aylar. “Ik kon tijdens de vakantieperiodes als jobstudente aan de slag in het kapsalon Carine en Ilse. Ik heb daar enorm veel geleerd. Ik kon er ook nog eens gedurende twee jaar deeltijds aan het werk. Het was vanaf die tijd dat ik al verlangend uitkeek om met een eigen kapsalon van start te gaan. Ik moet hierbij zeker mijn ouders bedanken die steeds alles in het werk gesteld hebben voor hun kinderen. Pa Kasim werkte bij Alfa in Dentergem en ma Kiymet was werkzaam in een tomatenbedrijf in Ardooie. Ik heb nog een broer en drie zussen.”

Sterke maand

“Twee zussen zitten ook in de damesesthetiek en het is mijn vurige wens dat zij ook hier in het kapsalon hun intrek komen nemen. Er is voldoende plaats. De naam AY staat in het Turks voor maan en mijn voornaam Aylar betekent ‘maanden’.”

“Omdat ik geboren ben in januari 1998 behoorde ik tot de kinderen die in een sterke maand geboren werden. De keuze voor de naam van het kapsalon lag dus voor de hand.” (LB)

Kapsalon AY is gesloten op dinsdag en zondag. Reserveren kan op 051 81 87 18 of via aylarcetin@icloud.com.