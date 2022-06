Kapperszaak ‘Heads Up’ uitgeroepen tot koop lokaal’-ambassadeur van Kuurne

Voor de vierde maal ging Ondernemerscentra West-Vlaanderen vzw (OC West) op zoek naar de gezichten voor de campagne ‘Ik koop lokaal’. In 57 West-Vlaamse gemeenten, waaronder Kuurne, werd op zoek gegaan naar een lokale winkelier die tot ambassadeur van zijn gemeente werd uitgeroepen. Tussen 13 april en 10 mei kon het grote publiek stemmen op en stoefen met hun favoriete lokale winkelier.

Stemmen verliep via de website www.ikkooplokaal.be, stoefen kon door een foto van de winkelier of een aankoop te delen op Facebook of Instagram. In Kuurne stelden zich in totaal zeven handelszaken kandidaat waarop de Kuurnse bevolking kon gaan stemmen. Laureaat werd Kapperszaak ‘Heads Up’ uit de Kerkstraat. Zaakvoerster Nadia Aksil (36) en haar medewerkster Kylie Molly (34) zijn de twee prettig gestoorde persoonlijkheden achter het kapsalon ‘Heads Up’. Nadia leerde het beroep van kapster in het KTA te Kortrijk, terwijl Kylie studeerde voor kapster aan het Sint-Theresia Instituut.

Speels geheel

“Kapster worden lag eigenlijk een beetje voor de hand”, vertelt Nadia; “Als klein meisje zag ik dagelijks hoe mijn moeder in haar kapsalon te Kortrijk mensen mooi maakte en dat inspireerde mij. Na eerst op het marktplein van Kuurne kleinschalig in bijberoep een kapperszaak te zijn gestart, vond ik in 2020 de tijd rijp om het wat grootser op te gaan vatten. Ondanks corona mij dwong om twee maanden al mijn activiteiten stop te zetten, nam mijn honger om een nieuwe en grotere zaak te openen enkel maar verder toe.”

“Samen met mijn man Anthonie Hellin die instaat voor de boekhouding en publiciteit van de zaak bedacht ik de inrichting van mijn nieuwe kapperszaak. Het werd alvast geen strakke traditionele inrichting, maar meer een speelser geheel. Dat ik voor Kuurne tot ambassadeur ben uitgeroepen voor de campagne ‘Ik koop lokaal’ maakt mij erg gelukkig. Ongetwijfeld heeft het concept die wij bieden en onze extra inzet op sfeer en gezelligheid daar zeker mee te maken, gezien een bezoek brengen aan ‘Heads Up’ telkens een nieuwe beleving is.”, besluit Nadia. Select textielreiniging eveneens uit de Kerkstraat eindigde verdienstelijk op een tweede plaats. Beaufine Esthetiek uit de Kon. Elisabethstraat mag de Kuurnse top 3 afsluiten. (BRU)