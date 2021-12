Kapper William De Ridder verhuist naar Amerika: “Ik wil dichter bij mijn kleinkinderen wonen”

Met Nieuwjaar verhuist kapper William De Ridder uit Brugge definitief naar de Amerikaanse stad Houston. De Bruggeling, die in zijn Academie duizenden kappers opgeleid heeft, laat na bijna een halve eeuw zijn salon in de Smedenstraat over aan ‘kroonprinses’ Charlotte de Vreeze.

“Mijn drie broers en ik hebben het talent voor de coiffure geërfd van onze moeder Margaretha Verhofstadt. Zij runde in onze kinderjaren al een kapperszaak in ons ouderlijk huis in Die Lane”, vertelt William De Ridder (65). Jacques, Noël, William en Marc, de vier zonen van Margaretha, werden coiffeurs! “Mijn mama, een zeer ondernemende vrouw, moest zich laten ontvoogden van mijn vader, om een eigen salon te mogen beginnen. In die tijd mocht de echtgenote van een ambtenaar, mijn papa was rijkswachter, niet werken.”

Vechten

“Ik heb moeten ‘vechten’ met papa om kapper te mogen worden. Twee ouders broers hadden al voor dat beroep gekozen, mijn vader wou dat ik voortstudeerde en een opleiding boekhouding zou volgen. Maar de passie voor het knippen zat in mij. Na mijn humaniora bij de Frères en aan het Vrij Handelsinstituut (VHSI) ben ik met een leercontract in mama’s salon begonnen. Ik bewaar goede herinneringen aan het VHSI, mijn favoriete leerkracht was wiskundeleraar Jean-Pierre Vandenberghe we noemden hem den JP. Hij heeft mij de nodige intellectuele bagage meegegeven die een kappersschool mij nooit kon bijbrengen.”

“Is het verwonderlijk dat ik mijn vrouw Martine Schoolaert in het salon van mijn mama voor het eerst ontmoet heb? Zij had een opleiding gevolgd bij de Zusters Maricolen en zocht werk. Welnu, ze vond een job én een man! Onze volgende stap was kindjes maken. (lacht) We hebben twee zonen, Alexander en Olivier en twee kleinkinderen, Benjamin en Elias. Ik ben nu bijna een halve eeuw kapper, zonder passie hou je het niet zo lang vol. Ware het niet voor mijn kinderen en kleinkinderen, die in de Verenigde Staten wonen, ik zou voortdoen.”

Zonder passie hou je het geen halve eeuw vol

“Onze twee kinderen, universitair geschoold, zijn succesvolle ondernemers in de Verenigde Staten. Alexander is computeringenieur, Olivier is als sinoloog ceo van een mediabedrijf. Ze hebben de werkethiek van de familie De Ridder, het zijn hard werkende West-Vlamingen die nu de vruchten van hun noeste arbeid plukken. Mijn zonen wonen in Houston, wij verhuizen definitief naar de Verenigde Staten om dichter bij onze kinderen en kleinkinderen te zijn.”

“Het valt Martine en mij emotioneel zwaar, want we hebben beiden Brugge in ons erte. We hebben al veel traantjes gelaten. Maar ik hou mijn belofte en laat mijn klanten niet verweesd achter. Ik trek op 1 januari 2022 symbolisch de deur achter mij dicht, maar kapsalon De Ridder stopt niet met mijn verhaal. Want Charlotte de Vreeze, die al vijftien jaar bij ons werkt, neemt de vennootschap met de twaalf kapsters over. Ons team heeft mee het succesverhaal van het salon én van de Academie geschreven. Toen ik met Martine in 1979 trouwde, hebben we samen met mijn broer Noël een kappersacademie opgericht. We hebben duizenden kappers opgeleid in een zaal in de Braambergstraat, achter ons toenmalige salon. We zijn pas vijf jaar geleden verhuisd naar de Smedenstraat.”

“Onze Academie was een internationaal succes. We hebben kappers uit Estland, de Verenigde Staten, Duitsland en zelfs Japan opgeleid. We leerden hen de nieuwste technieken aan, onze collecties verschenen in vele modebladen. Het leverde ons internationale fashionawards op en we mochten bij modeshows in Chicago, New York, Atlanta, Montreal en Toronto de mannequins coifferen. Coiffure Mondial, de Rotary van het kappersvak, heeft mij zelfs geridderd! Wist je dat ik Cilou Annys ontdekt heb: ik heb haar als 15-jarig meisje geïntroduceerd bij Nicky Vankets, nadien is zij een bekend model en Miss België geworden.”

Vooroordelen

“Partir c’est un peu mourir... Maar ik mis mijn kleinkinderen. Ik voel mij een gezegend man: ik kan een bloeiend salon achterlaten, ben gezond en verhuis met de liefde van mijn leven naar Amerika! Nee, ik zal er geen nieuw salon openen! Ik spreek vlot Engels en vind dat er nogal wat vooroordelen bestaan tegenover Amerikanen. Ik heb de Verenigde Staten zien veranderen na 9/11, maar ze blijven een erg gastvrij volk. Ik ben het niet eens met diegenen die beweren dat de Amerikanen oppervlakkig zijn. De VS is geen aards paradijs, maar de Amerikanen zijn zeer solidair, dat zie je aan de vele hulpacties na de recente doortocht van een orkaan. Je kunt ze niet allemaal over dezelfde kam scheren. Het blijft een groot land waar je je dromen kunt waarmaken.”

“Ik zal mijn klanten missen, want als coiffeur ben je ook een psycholoog. Een kapper verzorgt de mensen, dat is belangrijk in een tijd dat er zoveel angst en paniek gezaaid wordt. Voor veel mensen is naar de kapper gaan een moment waarop ze uit hun eenzame bestaan breken. Het is een sociaal gebeuren. Dat voelde ik duidelijk toen de lockdown opgegeven werd. De klanten waren zo blij dat ze opnieuw mochten komen.”