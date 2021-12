Kapper Peter Buyse verhuist van Oostnieuwkerke naar Hooglede

Recent ging het gloednieuwe kapsalon van Peter Buyse open in Hooglede. De Roeselarestraat is een handelaar rijker geworden en dat kun je al van ver zien. Peter koos voor een kapperszaak met veel lichtinval en dat mag gezien worden.

Peter was 29 jaar lang een gevestigde waarde in Oostnieuwkerke. Vorige maand nam hij zijn intrek in het gloednieuwe pand in de Roeselarestraat 110 te Hooglede. We zochten hem op voor een vlotte babbel. “Ik werd op twintigjarige leeftijd al zelfstandig en heb heel graag in Oostnieuwkerke mijn zaak open gehouden. Maar het werd tijd voor iets anders. De commerciële ligging van dit pand sprak mij enorm aan. Via de Rijksweg zijn mijn klanten hier snel en hoeven ze door geen enkel centrum te rijden om me te bereiken. Ook de parkeerproblemen zijn van de baan doordat ik hier een private parking heb voor de deur”, vertelt een enthousiaste Peter.

Geen kalme periode

“Normaal gezien is het deze tijd van het jaar een beetje stilte voor de storm alvorens de eindejaarsperiode in te gaan. Voor mij is het dit jaar helemaal anders. Door de nieuwe zaak merk ik dat er naast mijn huidige cliënteel, tal van nieuwe mensen de weg naar mijn kapperszaak vinden. Er zijn al zo’n 40 nieuwe klanten bijgekomen in die kleine maand tijd. Ik ben heel tevreden hoe de opstart gebeurd is”, gaat Peter verder.

Veel lichtinval en tijdloos interieur

De kapperszaak van Peter rijd je niet zomaar voorbij. Wanneer je zijn zaak nadert, valt meteen zijn lichtrijke, trendy salon in het zicht. “Aan de buitenkant koos ik voor een hip design met veel ramen maar binnenin hou ik van warme gezelligheid in een tijdloos interieur. Belangrijk daarbij is dat mensen zich hier op hun gemak voelen tijdens een professionele kappersbeurt. Die professionaliteit heb ik door mijn jarenlange ervaring maar daarnaast volg ik regelmatig buitenlandse stages om up-to-date te blijven van de nieuwste technieken en trends”, besluit Peter. (KK)

Wie graag een kappersbeurt door Peter wenst, kan een afspraak maken via het nummer 0475 68 02 20.