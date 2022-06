Kapper Marnix Molly is ook straatverantwoordelijke op de Batjes: “Onze bierstand is een zegen voor kas van studaxploeg”

Marnix Molly is al 43 jaar een vertrouwd gezicht in de Roeselaarsestraat en ook op de Batjes is hij als straatverantwoordelijke altijd op post. Naast zijn kapperszaak Jeunesse trekt de studaxploeg van Mandel United – waar Marnix bestuurslid is – ook altijd een drankstandje op. “Met de opbrengst kunnen we een groot deel van ons jaar goed maken.”

Marnix Molly (58) is uit Ingelmunster afkomstig. “Uit de Waterstraat, niet ver van De Fagot. De huizenrij waar ik woonde, ligt ondertussen al tegen de vlakte.” Al 43 jaar is hij kapper in de Roeselaarsestraat, de zaak runt hij nu met zijn echtgenote Ann Bruyneel. “Het kapsalon bestaat hier al van in 1968 en werd in het leven geroepen door Daniël Vandecaveye. Als leerjongen kwam ik hier al werken en in de vakanties deed ik hier een vakantiejob. En ik ben hier nooit meer weggegaan.”

Extra meters voor zaak

Marnix loodste dus ook Studax Mandel United (vroeger KFC Izegem) binnen op de Batjes. “Het is al een tijdje geleden, na een wedstrijd tegen WS Lauwe opperde Nicholas Carrette dat we eens iets moesten doen op de Batjes. Ik betaalde toen al de meters voor mijn zaak, zodat die mijn klanten vlot de winkel konden bereiken tijdens de Batjes. Uiteindelijk hebben we nog meters bij genomen en staat de stand van de studax hier nu al jarenlang naast de deur.”

“We moesten overschakelen van jenever naar bier; het eerste bleek te gevaarlijk”

De eerste jaren verkocht de studaxjenever. “Maar we zijn moeten overschakelen, want het goedje was te gevaarlijk”, lacht Marnix. “We zijn dan bier en andere dranken beginnen te verkopen. Aanvankelijk moesten we ook iedere avond onze stand afbreken. Nu werken we met een wagen van Verkindere en na de heraanleg van de Roeselaarsestraat was het trottoir ook breed genoeg om die wagen te laten staan. Gewoon de luiken dicht doen, volstaat om af te sluiten, vroeger vergde dat soms meer werk en overredingskracht. Samen met onze kaarting zorgen de Batjes dat onze kas gespijsd geraakt. Het is drie dagen hard werken, maar het loont ook de moeite en we beleven er ook veel plezier aan. Heel wat mensen houden er aan om hier bij ons eens halt te houden. Wij zijn met onze stand ondertussen een begrip geworden op de Batjes, net als heel wat andere verenigingen die er hun vaste stek hebben.”

Kordaat tussenkomen

Ook als straatverantwoordelijke blijft Marnix betrokken bij de Batjes. “De inschrijvingen zijn nu voor het eerst online verlopen, dus betaalt ook iedereen dezelfde prijs. Het is ook wat duurder geworden, maar in die drie jaar tijd is het leven ook een pak duurder geworden. Vroeger konden wij als straatverantwoordelijke de eigen prijs bepalen. Dan kan je pakweg iets bovenop de basisprijs vragen om daar animatie mee te voorzien. Met ons stukje Roeselaarsestraat hebben we dat bedrag dat in een spaarpotje ging ook jarenlang gebruikt om de kerstbomen aan te kopen voor de straat.”

Op de dag zelf fungeren de straatverantwoordelijken als eerste aanspreekpunt. “Standhouders kunnen ons aanspreken, je hebt ook altijd mensen die proberen een stek in te palmen die niet voor hen voorzien was. Dan moet je gewoon kordaat tussenkomen.”

Echte Batjesman

Ondertussen krijgen de Batjes een hele make-over. “Het parcours is compacter gemaakt, een goede zaak omdat er vroeger toch wat lege plekken waren. Maar voor wie nu als handelaar buiten het parcours valt, ligt dat natuurlijk wat moeilijker. Ook de auto’s verdwijnen van de Markt en maken plaats voor meer animatie. We zullen moeten zien wat het geeft, maar we moeten de nieuwigheden het voordeel van de twijfel gunnen.”

Zelf is Marnix druk in de weer met zijn zaak en met de studaxstand. “Maar niettemin ben ik een echte Batjesman. Als ik even tijd heb, loop ik door het parcours. We gunnen onze collega-neringdoeners ook iets natuurlijk en ik ben gewoon ook graag onder het volk.”