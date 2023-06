Kapper Jürgen Meerschaert neemt met gezin deel aan Budapest Rally: “En we hebben nog nooit gekampeerd”

Op zaterdagochtend 15 juli nemen Jürgen Meerschaert (48) en Davinia Braeye (43) van Nine Salon uit de Mandellaan samen met hun gezin de start in de Budapest Rally. Van Waterloo gaat het door acht Europese landen om op 21 juli en 2.500 km verder een slotfeest te bouwen in Boedapest. Het gezin heeft er geen idee van wat hen te wachten staat maar iedereen is wel enthousiast.

Het concept van de Budapest Rally is eenvoudig. Ieder team start met een zo bijzonder mogelijke auto en doorkruist samen met honderden andere teams Europa in zeven indrukwekkende etappes via de mooiste wegen. Onderweg vallen er punten te verdienen door een aantal opdrachten succesvol uit te voeren en door alle checkpoints op de route te vinden. De finishlijn van elke etappe wordt steeds getrokken op een unieke locatie waar men ook kan kamperen. ‘s Avonds staat er altijd een feest met de andere teams op het programma.

“Ik volg de Budapest Rally al op sociale media van voor corona”,zegt kapper Jürgen Meerschaert. “De reacties van de deelnemers zijn steeds positief en het lijkt me een groot avontuur. Ik sprak erover met mijn echtgenote Davinia en kon haar na een tijdje overhalen om dit te doen. En we doen het meteen met het hele gezin!” (lacht)

“Eigenlijk is het geen echte rally want er zijn geen tijdsopnames. Het is een roadtrip met een bolletje-pijltje roadbook dat we pas krijgen aan de start op 15 juli. We hebben vooraf dus geen enkel idee waar we iedere avond ons tentje zullen opzetten.”

Controlefreak

“Maar dat vind ik niet zo erg”, neemt Davinia over. “Ik hou wel van een beetje avontuur en ontdek graag nieuwe streken en landen. Ik ben wel een controlefreak en nu zal ik dat een beetje moeten loslaten. Maar het eenvoudigste voor mij is om geen te grote verwachtingen te hebben. We zien wel wat op ons afkomt en als ik die ingesteldheid vasthoud dan wordt het een leuke reis. Al hebben we nog nooit op een camping overnacht.” (lacht)

“We hebben zelfs nog nooit een tent opgezet”, lacht Jürgen. “Ik heb vorig weekend voor het eerst een twee seconden-tent ‘uitgegooid’ en dat was natuurlijk geen probleem. Maar het opplooien en opbergen was een ander paar mouwen.”

“Echte voorbereidingen kunnen we dus niet doen maar we kunnen wel al aan de start verschijnen met een aantal bonuspunten. Zo krijgt een wagen van voor het jaar 2000 extra punten en als die nog eens gepimpt is in het thema van de rally levert dat nog meer punten op. Dit jaar is het thema ‘legendarische filmauto’s’ en wij zullen een Ford S-Max helemaal ombouwen tot de Ghostbusterswagen. Er komen oude afzuigdarmen van dampkappen en grote bussen waar vroeger onkruidverdelging inzat boven op de wagen die we in een fel kleur zullen spuiten net als een offciele Ghostbustersvlag. En Davinia, Xanthe (16), Arko (14) en ik zullen zelf natuurlijk ook verkleed zijn als Ghostbusters.” (lacht)

Dizzy Duck (gf)

“Toen ik aan mijn vriend Dries (20) vertelde dat ons gezin zou deelnemen aan de Budapest Rally was hij meteen kandidaat om ook deel te nemen”, zegt dochter Orphée (19). “Dus rij ik met Dries in een Volvo C30 ‘Jurassic Park’ wagen mee. Ik ben verkleed als onderzoekster Laura Dern en Dries draagt een dinopak. Dat wordt lachen geblazen ! Gelukkig moet hij niet in dat pak rijden. De wagen zelf moeten we trouwens ook nog pimpen.”

“Wij zullen wellicht bij de oudere deelnemers behoren”, zegt Davinia. “Maar ik kijk er wel naar uit om ‘s avonds op de camping bij dat jonge volkje te zitten en te luisteren naar hun belevenissen van de voorbije dag. En als ik te moe ben om te feesten dan laat ik de vrolijke bende achter en ga ik slapen in mijn tentje dat op een rustig plekje van de camping zal opgezet zijn.”

Stelviopas bedwingen

“Ik geloof dat we een achttal landen zullen doorkruisen”, bedenkt Jürgen. “Naast België zijn dat Frankrijk, Zwitserland, Liechtenstein, Oostenrijk, Italië, Kroatië om ten slotte aan te komen in Hongarije. We zullen ons best doen om zo veel mogelijk punten te verzamelen maar we nemen niet deel om te winnen. Dat is helemaal niet de bedoeling. De eerste prijs is trouwens een specialleke. Het winnende team mag een jaar lang rondcruisen met een icoon van de eerste editie van de Budapest Rally: The Dizzy Duck, een knalgele Citroën Dyane! Zie je ons hiermee al rijden in Roeselare ?”

“Ik ben er zeker van dat het onvergetelijk wordt en hopelijk blijven we gespaard van motorpech. Ik weet alleszins dat we de lastige Stelviopas over moeten wat betekent dat er naar 2.758 meter moet geklommen worden in meer dan 40 haarspeldbochten. Bang om ergens alleen achter te blijven met motorpech zijn we niet. Het motto van de Budapest Rally is niet voor niets ‘Leave no man behind’. Wanneer iemand autopech heeft, stopt de eerstvolgende wagen automatisch om hulp te bieden. En als de deelnemers het niet kunnen oplossen, is er nog altijd een mecanicien van de organisatie die kan helpen.”

Voor goed doel

“Wij koppelen onze deelname ook aan een goed doel. We hebben een pagina aangemaakt ‘Hair Buddha’s Fund Racing’ en op de wagen komt een QR-code waardoor je donaties kan doen voor een Roeselaars project dat mannen en vrouwen een steuntje geeft na borstoperaties.”