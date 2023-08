Kapper Frans Louagie (81) uit Ieper gaat na 67 jaar met pensioen: “Een heel gevarieerd cliënteel”

Na meer dan 67 jaar hangt Frans Louagie (81) definitief de kappersschaar aan de wilgen. Dat doet hij niet alleen, want zijn meewerkende echtgenote Lili Desmedt (80) is hierdoor na 49 jaar dienst immers hetzelfde lot beschoren.

Frans herinnert zich nog heel goed hoe het allemaal begon. “Mijn twee oudere broers mochten verder studeren en hebben allebei een mooie carrière uitgebouwd. Willy eindigde als Eerste Revisor aan het Rekenhof en Wilfried was kapitein-commandant in Duitsland. Mijn ouders zagen dat ik niet zo’n student was en moeder zei dat ik een stiel moest leren. Ik mocht wel kiezen. Hovenier/bloemist omdat mijn moeder zelf graag in de tuin werkte of kapper omdat ze dat een goeie job vonden: je moest er niet buiten voor komen en de klanten kwamen zelf naar je toe. Vanuit Sint-Jan werd ik op de leeftijd van 13,5 op leercontract gestuurd bij kapper Timmerman in Brugge. Dat was niet simpel, want het was met inslapen. Bovendien moest je op zondagvoormiddag ook nog lessen volgen.”

Legerkapper

Na drie jaar Brugge kwam Frans dan in het gerenommeerde Kortrijkse kapsalon van Etienne Dejaegher terecht. “Daar kwam zelfs de Ieperse beau monde over de vloer. Het was echt een chic kapsalon, waar de klant zelfs naar de wagen, meestal Amerikaanse sledes, begeleid werd. Mijn legerdienst vervulde ik in het Duitse Siegen, waar ik de laatste zes maanden kapper mocht zijn. Intussen vernam ik via brief van mijn ouders dat ze verhuisd waren van Sint-Jan naar de Patersstraat, waar nu restaurant A L’Envers is. Toen was dat nog café St.-Albert.

Op 28 september 1961 zwaaide ik af van het leger en op 7 oktober startte ik in de Patersstraat met het kapsalon in de kleine ruimte naast het café. De Ieperse Lili (Liliane volgens de geboorteakte, red.), wiens ouders conciërge waren van het politiebureel in de Korte Torhoutstraat, had ik ondertussen leren kennen op de trein. Vanaf november 1961 waren we officieel ‘in kennis’, zoals dat toen nog heette. De eerste klanten, waaronder Roland Gilles die ik nu als laatste klant ontvang, heb ik zelf moeten zoeken onder schoolvrienden en kennissen of via reclame die ik in brievenbussen dropte.”

Kapperswedstrijden

Frans was in 1963 een van de eerste kappers die begon te werken ‘op afspraak’. “Aanvankelijk was dat enkel op donderdag, maar om verwarring te voorkomen deden we uiteindelijk alles op afspraak vanaf het ogenblik dat we naar de Merghelynckstraat zijn verhuisd in augustus 1966. Hier hebben we het kapsalon drie keer gerenoveerd.”

“We doen alles samen: van kuisen tot koken”

Ondertussen nam Frans deel aan kapperswedstrijden. “In 1968 was ik de winnaar van de wedstrijd georganiseerd door het Coiffure Instituut van Vlaanderen in Kortrijk. Ik won ook nog De Zingende Klokken in Mechelen en was in de periode van 1966-1972 ook nog eens vijfde op het Belgische Kapperskampioenschap in Luik. Ik herinner me ook nog een nationaal baardentornooi, georganiseerd door het Meesterhaarkappersverbond van Ieper in de lakenhallen en de toenmalige kapper van koning Boudewijn was er jurylid.”

Bekende klanten

Bijscholingen volgen of wereldbeurzen bezoeken: niets was hen te veel om mee te zijn met de nieuwste trends. “Van Rotterdam over Antwerpen tot in Parijs hebben we veel bijgeleerd op het vlak van nieuwe kapperslijnen, maar ons cliënteel zweerde toch vooral bij de klassieke knipbeurten.”

Heel wat kapsalons zouden willen tekenen voor een klantenbestand als dat van Frans en Lili. “Zonder te stoefen mogen we toch wel zeggen dat er hier in al die jaren toch zo’n 20.000 personen over de vloer kwamen. We hadden een heel trouw en gevarieerd cliënteel: van arbeider tot zorgkundige. Er zaten inderdaad een aantal bekende personen tussen, maar die werden zoals alle andere behandeld. Ik denk aan de basketters Terry Kunze en Carl Johnson of politici zoals minister Gust Breyne en premier Leterme. Ik herinner me ook dat hier plots eens de consul van de Verenigde Staten in de kappersstoel beland is. Hoe of door wie die naar hier gewaaid is heb ik nooit kunnen achterhalen.”

Zoeten inval

In de aanloop naar het stopzetten van Salon Frans bezorgden de klanten heel wat bedankingskaartjes. “Het doet mij en Lili deugd dat we zo fel gewaardeerd worden.”

Het kapperskoppel blijft wonen in de Merghelynckstraat. “Van het kapsalon zelf zullen we een living maken. We gaan nu nog meer genieten van het leven. Bovendien is het hier geregeld de zoeten inval, want onze twee zonen Peter (58) en Frank (53) komen graag langs met hun echtgenotes en de vijf kleinkinderen. Lili en ik doen alles samen: van kuisen tot koken.” “En na 59 jaar slapen we nog steeds samen”, zegt Lili met een verliefde tik op de knie van Frans, die afsluit met een bekende knipoog. “Ik zou geen chirurg geweest willen zijn, maar we gebruiken wel allebei dezelfde ‘instrumenten’: hoofd, hart, handen én de schaar.”