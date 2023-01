Kapper Fabrice Corbanie blikt tevreden terug op zijn jaar als krak: “Wil graag meer positivisme”

Corbanie, de immer goedlachse kapper die op velerlei vlak pleit voor minder zagen en meer positivisme. De Deerlijkse Krak 2021 is krak dezelfde gebleven. Geen haar op zijn hoofd overigens dat eraan denkt om iets aan zijn aanpak te veranderen.

“Met de verkiezing tot Krak van Deerlijk schoot het voorbije jaar uiteraard meer dan voortreffelijk uit de startblokken”, start Fabrice zijn verhaal. “Mijn verrassende, meestal ludieke filmpjes en foto’s op sociale media vallen blijkbaar in de smaak. Een vleugje humor als reactie op het voortdurend onterecht klagen van een gedeelte van de bevolking, humor als het passende middel tegen de verregaande verzuring …”

Fijne ontvangsten

“Ik had niet verwacht om te winnen maar ik kan niet ontkennen dat ik er toch een tikkeltje fier op was en nog altijd ben … Iedereen verdiende de titel, maar dat ik uiteindelijk de hoofdvogel kon afschieten, deed uiteraard bijzonder veel deugd. Het was ook fijn te kunnen ervaren dat alle medekandidaten mij enthousiast feliciteerden en mij die titel ook echt gunden. Als eeuwige positivo kan ik niet anders dan voortdoen met mijn berichtjes, maar ik zal dat met alle plezier blijven doen!”

“De ontvangst met alle West-Vlaamse Kraks in Brugge was een topmoment. Het was fijn kennismaken met een bont allegaartje van mensen die om vaak uiteenlopende redenen de onderscheiding in de wacht wisten te slepen. Tof dat onze burgervader daarbij aanwezig was. Enkele maanden later viel er nog een uitnodiging in de bus voor een officiële ontvangst in het gemeentehuis van Deerlijk. De mooie trofee die ik er overhandigd kreeg, heeft een ereplaatsje gekregen in mijn kapsalon”, vertelt Fabrice.

“Deed mee aan Mooimakers- actie van mede- genomineerde Simon Vanryckeghem”

“Krak zijn zorgt ook wel voor enige bekendheid. Als we op wandel of aan het lopen zijn in De Gavers, gebeurt het al eens dat ik onbekenden ‘Kijk, dat is de Krak van Deerlijk’ tegen elkaar hoor zeggen … (lacht) Als Krak heb ik verleden jaar enkele keren deelgenomen aan een schoonmaakactie van de Mooimakers van medekandidaat Simon Vanryckeghem. Het probleem van het zwerfvuil en het sluikstorten blijft maar aanhouden. Vooral aan de carpoolparking is de situatie vaak schrijnend”, zucht de kapper.

RIP Isaac

“De coronaperikelen zorgden er in mei voor dat onze vakantie in het Spaanse Calpe in het water viel. Eind november konden we dat goedmaken met een weekje Egypte. We hebben er volop van genoten. Een Krak mag en moet zich ook eens goed (laten) verwennen … 2022 was ook een geslaagd jaar op sportief vlak. Tijdens de jongste editie van de kerstcorrida heb ik de drie afstanden gelopen: 5, 10 en 15 km in de bijtende koude. Het was geen niemendalletje maar de aanmoedigingen van de vele supporters deden veel deugd …”

“Eind juni heb ik samen met mijn echtgenote Roslien en onze hond Isaac een marathon gewandeld in de regio. De kaap van 42,195 kilometer werd precies aan de voordeur van onze woning gerond. Misschien zit er over enkele jaren wel een deelname aan de Dodentocht in Bornem in.”

“Met de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de energiecrisis had 2022 ook zijn mindere kanten. Het absolute dieptepunt was voor ons het overlijden van ons hondje Isaac van het asiel, onze mascotte. Hij was 15 jaar en 4 maanden bij ons in het paradijs … Ja, dat was echt een groot verlies”, treurt de Deerlijkse Krak.

krak voor het leven

“Het zijn mijn laatste weken als Krak, maar Krak ben je uiteindelijk voor het leven. Ik heb dit jaar een boontje voor Patrick Buysschaert, de man achter de Vrijdag Versjes, die schitterende stukjes poëzie kan creëren. Hij verzorgde al het rouwbericht van verschillende familieleden en van onze Isaac. Maar eigenlijk wens ik alle kandidaten heel veel succes. Ze verdienen allemaal de Krakonderscheiding.”

Stemmen voor de Krak van 2022 van jouw gemeente kan nog tot 15 januari op www.kw.be/krak.