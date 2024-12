Kapper Bryan krijgt telkens op 6 december een speciale gast over de vloer

Kapper Bryan Vanderhaeghe uit Poperinge krijgt elk jaar op 6 december wel een hele speciale gast over de vloer. “Weinig mensen weten dit, maar de Sint moet heel soms naar de kapper”, vertelt Bryan. “En hij doet dat het liefst op zijn verjaardag in Poperinge.”

Niet alleen kinderen kijken elk jaar uit naar de komst van de goedheiligman, ook kapper Bryan Vanderhaeghe uit Poperinge doet dat. Steevast laat de sint zijn haar knippen bij Bryan, uitbater van kapperszaak Eric Hairteam in de Hoppestad. “In Spanje laat hij nooit zijn haar knippen”, zegt Bryan. “Hij ging er een paar keer naar een kapper, maar die knipte het veel te kort. Nu gaat hij maar één keer per jaar meer naar de kapper en dat is bij ons. Het gevolg is echter wel dat er heel wat klitten in zijn haar zitten. Ik heb er zelfs eens een dreadlock moeten uitkammen en ooit vond in cadeautje in zijn baard.”

“Of er dit jaar stoute kappers zijn? Absoluut niet, maar ik had toch de indruk dat hij even twijfelde over medewerkster Charlotte (lacht).”