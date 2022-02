Kapelletje in Kwadepoelstraat komt terug: “Het brengt de buurt samen”

Zaterdag werd gestart met de heropbouw van het kapelletje in de Kwadepoelstraat in Zwevegem. De oude straatkapel dateerde van voor 1865 en was, na volledig in verval te zijn geraakt, eigenlijk verdwenen. De buurt staat nu in voor de heropbouw.

Zaterdagmorgen mocht Koen Vermeirsch symbolisch de eerste steen leggen van het nieuw kapelletje in de Kwadepoelstraat. Het bouwwerk komt op zijn eigendom. “Ik woon hier nu al een zestal jaar. Toen we de grond kochten, stond beschreven dat we de kapel niet mochten afbreken. De kapel, of wat daarvan overbleef, was echter al in bouwvallige toestand en niet beschermd.” Het kapelletje stond aan het weggetje dat naar de boerderij van Leon Maes liep en was ook naar die boerderij georiënteerd. Enig opzoekwerk leerde Koen dat de kapel er al in 1865 stond en wellicht al een stuk eerder. Vorig jaar besloot Koen Vermeirsch om het kapelletje herop te bouwen. “Ik sprak daarover met mijn buur Geert Deloof, en hij was meteen voor het idee gewonnen. Ook priester Dirk was geïnteresseerd in het project. Het plannen kon beginnen.” Ondertussen zijn die plannen klaar en kan het eigenlijke werk beginnen. “Om de kosten te drukken hebben we besloten de bouwwerken zelf uit te voeren. We zullen zoveel mogelijk oude stenen gebruiken, dit in combinatie met dakpannen die ons door een dakpannenbedrijf uit de regio werden beloofd.”

Omhaling

Niettemin blijft er nog een financieel plaatje over die moet worden ingevuld. Daarvoor kon men rekenen op de buurt en enkele gulle schenkers. “Ere-schepen Francine Dewilde, die hier even verderop woont, besloot van deur tot deur te gaan om het project voor te stellen en een kleine bijdrage te vragen. Er kwam ook een oproep in het parochieblad en alles samen konden we zo ruim 1.500 euro inzamelen. Een bedrag dat we nooit hadden verwacht en waarmee we zeker zullen toekomen”, zegt Geert Deloof. Dat de omhaling een succes werd, is volgens Koen Vermeirsch een bewijs dat het project de buren dichter bij elkaar brengt. “En dat is precies de bedoeling. Veel buren hebben beloofd een handje toe te steken. Sommige hielpen met het vervoer van de oude brokstukken naar het containerpark, anderen kennen iemand die het oude Mariabeeld in ere zal herstellen en dan nog iemand anders heeft beloofd te zorgen voor een metalen poortje voor de kapel. Wie niet meteen fysiek kan helpen, toont wel interesse en komt een praatje maken. Ook belangrijk.” Het heropleven van de buurt wil men ook bestendigen. Francine Dewilde zette intussen de eerste stappen om een erkenning als buurtcomité te krijgen.

Inzegening

De inzegening van de kapel moet een feestelijk gebeuren worden. “We hopen dat de werken de komende weken goed vorderen, zodat we in de Mariamaand, in mei dus, de kapel kunnen inzegenen. Dit is voorzien na de avondmis op zaterdag 21 mei. Graag hadden we er de vrouw van Leon Maes, toevallig ook een Maria, bijgehad, maar zij overleed spijtig genoeg enkele maanden terug.” Het mag dus duidelijk zijn dat het sociaal aspect rond het kapelletje belangrijk is. “Het zal er niet enkel staan voor de buurt. Ook de passanten zullen er even halt kunnen houden.” De initiatiefnemers zijn wel nog op zoek naar informatie rond de oude kapel, zodat ze een er een infobord kunnen bijplaatsen. (GVZ)