Kapelhoekcomité organiseert rommelmarkt in Beveren

Het Kapelhoekcomité uit Beveren organiseert op zondag 3 september voor het eerst een rommelmarkt. “Voor dit jaar houden we het nog kleinschalig, maar op termijn mag het wel uitgroeien tot een waar buurtfeest”, klinkt het bij de organisatie.

Het Kapelhoekcomité verzorgt al vele jaren tal van evenementen in de Beverse wijk. “Zo is er telkens een nieuwjaarsdrink, een evenement rond Sinterklaas, een paasontbijt en een Halloweentocht”, vertelt Johan Jansens, die al zo’n veertien jaar voorzitter is van het comité. “Een activiteit tijdens de zomer ontbrak nog op de kalender, omdat de belangstelling dan wat minder durft te zijn. Maar daarin brengen we dit jaar dus verandering, met een rommelmarkt.”

“Met onze andere evenementen trekken we telkens veel volk, maar dan vooral van de wijk zelf”, zegt Florien Wyffels, die de organisatie van de rommelmarkt wat op zich neemt. “Ik ben ervan overtuigd dat we met onze rommelmarkt ook mensen van daarbuiten zullen aantrekken. Iedereen is hier van harte welkom. Een rommelmarkt is ook het ideale moment om mensen samen te brengen en verbindt jong en oud.”

Later een buurtfeest

“We beginnen eraan om 8.30 uur en vermoeden dat het rond 16.30 uur zal afgelopen zijn”, gaat Florien verder. “Er zijn 55 standhouders, verdeeld over een zeventigtal standen. We houden de eerste editie bewust wat kleinschalig – het moet vooral gezellig zijn. Nadien zullen we evalueren, maar het zou wel leuk zijn als we er op termijn een waar buurtfeest van kunnen maken, dat jaarlijks plaatsvindt.”

“Een rommelmarkt vanaf nul opstarten is ook geen eenvoudige opdracht”, voegt Johan nog toe. “Vaak gaat het gepaard met traditie, wat ervoor zorgt dat er veel volk op afkomt. Wij zijn alvast zeer tevreden met het aantal inschrijvingen voor onze eerste editie.”

Behalve de klassieke rommelmarkt voorziet het Kapelhoekcomité ook het nodige om de dag mooi in te vullen. “Middenin het parcours ligt basisschool De Bever. Op de speelplaats zal er een terras zijn waar mensen iets kunnen drinken en eten. En de standhouders krijgen een drankbonnetje. We hopen hen zo te stimuleren om zeker af te zakken naar ons terras”, aldus nog Florien.

“En we stellen ook nog wat volksspelen ter beschikking. Op die manier denken we wel dat er genoeg te beleven zal zijn”, besluit Johan, die bidt voor mooi weer en een mooie opkomst, zodat de buurt met elkaar verbonden wordt.