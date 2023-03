Kapel Sint-Aldegonde is verplaatst

In de Jonkershovestraat in Woumen werd enkele weken geleden het huis van Maurice Defever gesloopt. Op de grenslijn van het kavel stond een kapel die toegewijd was aan Sint-Aldegonde. Deze kapel werd recent verplaatst naar de overkant van de straat.

Danny Rollé, die de sloopwerken deed, was de voorbije weken op zoek naar een locatie om de kapel een nieuwe pleisterplaats te geven. Op vrijdag 24 februari zocht Hein Vandenberghe, overbuur van wijlen Maurice Defever, Danny op en toonde zich bereid om de mooie kapel naast zijn huis een nieuwe plaats te geven.

Hein vond het zijn christelijke plicht om een stukje van zijn voortuin te schenken, om zo de kapel te herlokaliseren. Alle mensen van de Serpenthoek zijn verheugd dat de kapel terug zal schitteren in de wijk en zijn Hein bijzonder dankbaar. De kapel van Sint-Aldegonde werd in 1935 gebouwd uit dankbaarheid voor een genezing van kanker.

De Speelman

Het kapelletje bevond zich toen op de stoep waar momenteel herberg De Speelman is. Toen postbode Frans Devos de twee achterliggende huisjes verkocht aan de eigenaars van De Speelman, vermeldde de verkoopakte dat de kapel herbouwd moest worden in de wijk. Er werd eind jaren tachtig een nieuwe kapel gebouwd en op kermiszaterdag 1990 werd ze ingewijd door priester Claude Covemaecker en wijlen priester Hubert Duron. De families Rollé en Defever onderhielden jarenlang dit kapelletje. Danny en Hein – beiden ervaren kraanmannen verplaatsten recent de kapel. (SD)